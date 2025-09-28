Micomania a la Pobla de Lillet
La Fira del Bolet omple la població d'aficionats als rovellons, ceps i camagrocs en un mercat que 35 anys després és ja un festival de tres dies
Miquel Spa
Al contrari de la dita tradicional que pronostica el calaix del comerç buit quan els carrers son molls, al Berguedà, i a la Pobla de Lillet en aquest cas, quanl els boscos són molls, els calaixos són plens. Amb les muntanyes ben remullades i el sotabosc ple de vida, la Pobla ha viscut aquest cap de setmana una Fira del Bolet que, ja en aquesta 35a edició, és més un festival amb tres dies d’activitats micològiques.
Als carrers, els comerços, els restaurants i els boscos, la població s’ha abocat en un esdeveniment que, al pic d’una tardor que és al Berguedà el que l’agost a les platges, posa tothom a ple rendiment. Després d'un final d'estiu i una arrencada de la tardor amb els principals bolets ompllint els cistells, els aficionats allargaran la campanya amb les tipologies més tardanes com la llanega negra i el fredolic. Per això, però, ha de fer fresca més que no pas fred, que torni a ploure i que no faci vent.
"Cada vegada hi ha més aficionats al vesant científic"
Aquesta ha estat una temporada principalment de rovellons, dels quals n'hi ha hagut més que en altres temporades per bé que s'han trobat molt corcats. És per això que en moltes parades es venen a trossets, ja sense cucs. A peu de la parada de divulgació, Lluís Boixader, explica en nom de l'Associació Micològica del Berguedà, ha explicat que "aquest any hi ha molt més rovelló que la resta de selecció. Per sota dels rovellons, els que més hi ha és el cep, el rossinyol i el camagroc". Boixader ha considerat que l'afició als bolets no tan sols creix entre els amants de la bona taula sinó que també n'hi ha que s'hi han afegit pel vessant científic i van amb guies, llibres i aplicacions per conèixer en cada moment el bolet que tenen al davant.
Rovellons barats a trossets
A la plaça de l'Ajuntament, amb l'aroma del tastet de bolets i carns que ja prepara un equip de voluntaris, dues estudiants del poble estenen una parada. Són la Marina Cunill i la Clàudia Baró que han pogut copsar com està el mercat aquest any. En general, el rovelló va més barat que altres temporades perquè n'hi ha més i, en canvi, els altres estan més cars. Les tarifes en aquest diumenge a la Pobla són el quilo del rovelló a 28 euros el quilo, els camagrocs a vint euros el quilo, les llenegues negres a quaranta euros el quilo, perquè encara no n'hi ha. Les joves creuen que "és a causa del canvi climàtic i la humitat que aquest any estan tan corcats".
En un lateral de l'edifici consistorial l'equip de cinc voluntaris que des de fa dècades preparen el tast escalfen els bolets i la carn. Al capdavant de l'equip hi ha en Baltasar Garcia. Davant l'èxit dels últims anys que els ha obligat a fer cada vegada més quantitat, aquest any han preparat unes 180 racions de barreja de bolets i carn picada, amb pebre, sal i julivert. Uns trenta quilos de bolets i disset quilos de carn per completar la fira amb bon regust.
Un programa de festival
La Fira ofereix als aficionats un cartell de festa major. Ja va arrencar divendres amb una xerrada micològica a càrrec de Lluc Escànez, organitzada pel Centre d’Estudis Lillet, a la Llar del Pensionista:’Els bolets: semblances, confusions i curiositats’. El dissabte, el dia central, va portar el tradicional mercat i fira del bolet al centre del poble, amb jocs gegants i una cercavila de gegants i capgrossos. La jornada va estar marcada també pel XXV Concurs de Cuina amb Bolets, el X Concurs Infantil ‘Cuinem amb Bolets’ i una Classe magistral de cuina boletaire al pavelló municipal. A la tarda, es van presentar i valorar els plats participants en els concursos. Al vespre, la música va agafar protagonisme amb l’XI edició del Tasta’n Músic, que va omplir la vila de tapes i vins acompanyats de música en directe. Diumenge la fira manté l’activitat al centre de la vila amb el mercat i una exposició micològica com a base de la resta d’activitats. El matí ha començat amb el VII Concurs del Boletaire, amb inscripcions a primera hora i l’entrega de cistells i premis al migdia. Els infants també han pogut participar en un taller creatiu, mentre que la plaça de l’Ajuntament ha viscut una actuació dels Castellers de Berga i els Castellers de Caldes de Montbui. El programa es tanca amb el vermut musical de Núria Grima i la popular cassoleta del boletaire, que posa el punt final a tres dies d’activitats i promoció de la micomania.
