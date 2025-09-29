Bagà culmina la remodelació integral de la plaça Porxada
L’actuació ha permès renovar un paviment de seixanta anys i ha posat al descobert terra medieval original de còdols
Les obres de remodelació de la plaça de la Porxada de Bagà encararen la seva recta final i quedaran enllestides aquesta setmana, just a temps perquè les estrenin els corredors de l’Ultra Pirineu, la cursa de muntanya que se celebra dissabte i diumenge, 4 i 5 d’octubre.
Amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat, el drenatge i l’estètica, es tracta d’una de les actuacions més importants del mandat, segons l’alcalde Lluís Casas (PSC), que ha mostrat la seva satisfacció: «Era un deute històric solucionar la plaça, perquè estava en molt mal estat». També ha agraït la paciència dels veïns després de tres mesos complicats d’accessibilitat, que, assegura, «han tingut recompensa, el resultat és molt bo».
El projecte ha consistit principalment en la renovació del paviment, que no s’actualitzava des de feia 60 anys. Després d’una consulta popular, es va escollir la pedra silícia grisa flamejada com a material per al nou terra. La col·locació s’ha fet amb junta entre peces i amb mides i orientacions diverses per reproduir el dibuix original i preservar la identitat històrica de la plaça.
Adjudicades a l’empresa ICMan, les obres han tingut un cost d’uns 350.000 euros, amb finançament del PUOSC de la Generalitat i un 20% de fons propis.
Descoberta arqueològica
Un dels aspectes més destacats de l’actuació ha estat la troballa de paviment medieval original de còdols (del segle XIII-XIV) al porxo inferior de la plaça. Aquesta descoberta afegeix un valor significatiu a l’espai, que ha conservat una part del paviment original perquè veïns i visitants el puguin veure i trepitjar.
La reforma de la plaça de la Porxada era una demanda històrica del municipi. A més de resoldre problemes de paviment i accessibilitat, també ha permès renovar serveis antics que provocaven humitats i molèsties als veïns. Al porxo superior, en millor estat que la resta, no s’hi ha intervingut en aquesta fase. L’Ajuntament preveu actuar-hi en un futur.
