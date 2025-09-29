Bienve Moya: «Les festivitats s’han anat adaptant a cada moment»
El reconegut folklorista i gestor cultural va presentara Berga el seu darrer llibre sobre el fenomen de la festa popular-tradicional, titulat Tocats de festa
Axel Lapuerta Coll
La figura de Bienve Moya (Vilanova i la Geltrú, 1944) està estretament lligada a la cultura popular i a les festes tradicionals: folklorista, gestor cultural, activista, investigador, actor, escriptor i un llarg etcètera. Dijous passat, el vilanoví va visitar Berga per presentar el seu darrer llibre, editat per Dalmau Editor, que porta per títol Tocats de festa. Espai de convivència. Escola de participació ciutadana. L’acte va tenir lloc a la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, responsable d’organitzar la proposta.
Moy, que va rebre el Premi de Cultura de la Generalitat de Catalunya l’any 2009, va fer memòria recordant quan va començar, a finals dels anys 70 i principis dels 80, el seu ofici de gestor cultural en diferents ajuntaments de Catalunya, com el de Barcelona, Vilanova o Reus. «La meva tasca era observar com funcionava el que quedava de la festa tradicional-popular, que estava molt deteriorada, i procurar que ningú en destorbés el funcionament», va afirmar. L’autor va matisar que, llavors, «el carrer era un lloc molt controlat per les autoritats». En aquest context, va destacar la importància que va tenir per a les festes la recuperació de la democràcia.
L’acte va estar conduït pel periodista Jordi Puntas, que va assegurar que en el llibre «Moya reflexiona i fa reflexionar els lectors sobre la festa, la tradició, la cultura popular, la participació ciutadana, la convivència o la celebració».
Tocats de festa es divideix en dues parts diferenciades. Per una banda, la primera tracta el concepte de «festa» i les seves raons. L’autor defineix el terme com «una creació humana i, per tant, arbitrària: és el suport, des de l’antiguitat i en qualsevol societat humana de les relacions que es creen entre els homes que conviuen en societat». En aquest punt, el folklorista va mencionar el mite del Banquet de Mecone, considerada la primera festa en la mitologia grega, i el Sant Sopar, en el cas de la religió cristiana.
Per l’altra, l’investigador reflexiona sobre com ha anat evolucionant el fenomen festiu, posant com a exemple la celebració de Sant Antoni, els Tres Tombs, el Carnaval de Vilanova i la Geltrú o les festes majors. «La festa, que és un gran contenidor que abraça una quantitat ingent de manifestacions humanes, s’ha anat adaptant contínuament a la societat i a cada moment». En aquesta línia, Bienve Moya va exposar que les festivitats «es van anar fraccionant segons els diferents sectors de la població».
El color de la portada
«Són cent pàgines delicioses, condensades, sense palla», va confessar l’editor del volum, Rafael Català. Al mateix temps, Català va explicar que el color que protagonitza la portada «no és casualitat: el groc terrós és el color de la camisa dels Bordegassos de Vilanova, colla castellera vinculada a l’escriptor des de la seva fundació».
Amb música tradicional
Paral·lelament, l’acte va comptar amb l’acompanyament de la Berguedana de Folklore Total, que va interpretar temes com L’Espunyolet del Berguedà, La Dansa de Falgars i L’Arbreig gentil. L’associació berguedana es dedica a recuperar, estudiar i divulgar les músiques i danses tradicionals dels Països Catalans.
