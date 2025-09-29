Gironella atorgarà subvencions d’entre 250 i 500 euros per a la millora de façanes
Les ajudes, adreçades a particulars i comunitats de propietaris, cobriran fins al 30% del cost de les obres i es podran sol·licitar a partir del gener de 2026
Redacció
L’Ajuntament de Gironella ha aprovat les bases reguladores d’unes noves subvencions destinades a la rehabilitació, millora i pintura de façanes d’edificis del municipi, amb una atenció especial al nucli històric. La mesura vol incentivar la millora de la imatge urbana i la dignificació de l’espai públic, alhora que es contribueix a la conservació del parc d’habitatges.
Segons l’alcalde, David Font, aquesta iniciativa representa una oportunitat per als veïns de Gironella. I argumenta que «una vila neta i endreçada, amb edificis ben cuidats, ajuda a reforçar el sentiment de pertinença i a fer comunitat».
Les ajudes estan adreçades a persones físiques, jurídiques, llogaters i comunitats de propietaris que compleixin els requisits establerts a l’ordenança municipal. Es poden consultar clicant aquí.
Els imports oscil·laran entre 250 i 500 euros, en funció de la tipologia i l’abast de les actuacions, i es calcula que cobriran entre el 20% i el 30% del cost total de les obres.
Les sol·licituds es podran presentar a partir del 2 de gener de 2026, tot i que també es podran incloure treballs realitzats durant el 2025. L’Ajuntament preveu que una dotzena de propietaris o comunitats es puguin acollir anualment a aquesta línia d’ajuts.
