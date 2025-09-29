L’Energètica preselecciona quatre parcs solars a Casserres, Sant Pere Sallavinera, les Oluges i Vilanova d’Escornalbou
L'empresa pública destinarà 12 miliions a les operacions de compra de les instal·lacions, que sumen 14,55 MWp
Redacció
L’Energètica, l'empresa pública d’energia de la Generalitat, ha preseleccionat quatre projectes fotovoltaics presentats a la segona crida pública per a la compra de parcs solars de fins a 5 MW de potència. En conjunt, els quatre projectes aportaran 14,55 megawatts pic (MWp) de potència renovable —12,25 MW de potència nominal— a l’empresa pública de renovables per abastir els serveis públics de la Generalitat de Catalunya i estan ubicats als municipis de Casserres (Berguedà), Sant Pere Sallavinera (Anoia), les Oluges (La Segarra) i Vilanova d’Escornalbou (Baix Camp). La inversió prevista per a l’adquisició d’aquestes instal·lacions és de 12 milions d’euros.
En aquesta segona convocatòria, l’empresa pública ha rebut 13 ofertes, més del doble que a la primera crida de l’any passat. Els quatre projectes seleccionats han superat els criteris qualitatius, econòmics i de viabilitat establerts a les bases, així com el requisit de comptar amb l’acceptació dels ajuntaments implicats. Tots ells estan autoritzats i alguns ja estan construïts i en fase de connexió a la xarxa. Abans de la compra definitiva, se sotmetran a una auditoria preventiva.
Projectes seleccionats
Casserres. El projecte Roc de la Mel, promogut per Fotovoltaica del Berguedà, una potència d'1,63 MWp (1,3 MW) i ocupa 2,84 hectàrees. Està construït i pendent de legalització. Inversió prevista: 1,16 milions d’euros.
Sant Pere Sallavinera. El parc de Solar Lloch aporta 3,52 MWp (3 MW) en 6 hectàrees. Ja està construït i connectat. Es va presentar també a la primera crida pública i ara hi ha tornat amb una oferta econòmica millorada. Inversió prevista: 2,65 milions d’euros.
Les Oluges. Promogut per Eguzki 22Cer, té una potència de 5,44 MWp (4,5 MW) i ocupa 11 hectàrees entre la C-25 i la línia ferroviària RL4 Lleida-Terrassa. Està autoritzat i a punt per a la construcció. El projecte preveu compatibilitzar la producció d’energia amb usos agrícoles. Inversió prevista: 4,86 milions d’euros.
Vilanova d’Escornalbou. Promogut per Blue Viking Linea suma 3,96 MWp (3,45 MW) en una superfície de 8,7 hectàrees. Està autoritzat i a punt per iniciar la construcció. Inversió prevista: 3,37 milions d’euros.
Amb aquesta operació, L’Energètica persegueix un doble objectiu. D’una banda, augmentar la potència de generació d’energia d’origen renovable per abastir els serveis públics, avançant així en la fita que la Generalitat sigui neutra en emissions de gasos contaminants el 2040. I d'altra l’altra, es pretén dinamitzar el sector energètic tot incentivant el desenvolupament de nous projectes renovables.
