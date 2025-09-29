La Nou farà una consulta vinculant sobre la central reversible de la Baells i se suma a Vilada, mentre que Cercs la descarta
L'alcalde de la Nou de Berguedà fixa la votació per a gener del 2026
Cercs aposta pel projecte sense consultar la ciutadania
ACN. Nia Escolà
L'Ajuntament de la Nou de Berguedà ha anunciat que convocarà una consulta popular vinculant perquè els veïns del poble decideixin el posicionament institucional del municipi respecte al projecte de central hidroelèctrica reversible de la Baells, impulsat per les empreses Verbund i Capital Energy. L’alcalde, Josep Maria Peixó, ha explicat que la votació es farà un dissabte del mes de gener del 2026 i ha garantit que el resultat serà vinculant i marcarà el posicionament del consistori.
Amb aquesta decisió, la Nou de Berguedà se suma a Vilada, que ja ha engegat els tràmits per fer també una consulta en els pròxims mesos. Les dues localitats (dels tres municipis afectats) responen així a la demanda del col·lectiu ecologista Grup de Defensa de la Natura i del moviment veïnal Clarà Viu, que havien reclamat que es posés la qüestió a votació ciutadana i que el resultat fos vinculant.
En canvi, Cercs descarta aquesta via. L'alcalde, Urbici Malagarriga, ha assegurat en declaracions a l’ACN (Agència Catalana de Notícies) que "la qüestió no està sobre la taula" i ha reiterat que el municipi donarà suport al projecte sempre que es garanteixi el desmantellament de la central tèrmica.
El projecte de central hidroelèctrica reversible de la Baells preveu la construcció d’una bassa artificial amb capacitat per a 6 hm³ al pla de Clarà (al terme municipal la Nou) i compta també amb infraestructures associades com una línia elèctrica fins a una nova subestació a Olvan i una nova carretera d’accés per la banda de Vilada. Són precisament aquests elements els que han generat més dubtes entre els ajuntaments i el veïnat, que reclamen "claredat sobre l’impacte ambiental i territorial de la iniciativa".
