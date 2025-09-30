Berga inverteix 700.000 euros en vehicles i maquinària per tenir la ciutat més neta
L'empresa Tractaments Ecològics disposa d'una flota d'11 vehicles per reforçar la neteja viària
Berga ha fet un pas endavant en la millora de la neteja viària amb la incorporació de nous vehicles i maquinària. La nova flota forma part del contracte que l'ajuntament va adjudicar fa pràcticament un any a l’empresa berguedana Tractaments Ecològics. Tot i que el servei ja funciona amb les noves condicions des de principis d’aquest 2025, en les últimes setmanes s’ha completat l'adquisició de vehicles.
La gerent de Tractaments Ecològics, Marta Freixa, ha destacat que el nou contracte ha permès afrontar una inversió de 700.000 euros en vehicles i maquinària: "Hem pogut modernitzar el servei i posar al carrer equips que fins ara no teníem. L’objectiu és que la ciutat es vegi més neta i que els treballadors disposin d’eines més eficients i còmodes".
Una flota moderna i polivalent
Entre la maquinària nova, hi ha una baldejadora que utilitza aigua a pressió per desincrustar millor els residus i la brutícia del paviment; dues escombradores, una de les quals equipada amb pèrtigues de baldeig a la part posterior per garantir una millor neteja de les voreres; un vehicle amb caixa oberta i plataforma elevadora per a serveis complementaris i un altre amb equip d’alta pressió. També hi ha un camió elèctric amb caixa oberta per reforçar el servei, un furgó amb equip d’alta pressió destinat a la neteja de pintades, bancs i altres elements del mobiliari urbà, i un vehicle Pick Up equipat amb pala llevaneus i esparcidora de sal, preparat per actuar en cas de nevades o glaçades a la ciutat.
La nova maquinària conviurà amb els vehicles que l’empresa ja tenia en funcionament. En conjunt, la flota és d'11 vehicles, que no sortiran tots alhora sinó que es posaran en marxa segons les necessitats del servei.
Més personal i reforç del servei
L’aposta no només se centra en maquinària. Tractaments Ecològics ha incorporat contractat entre 4 i 5 treballadors nous, de manera que la plantilla que treballa en la neteja viària de Berga és de 16 - 17 persones. Un reforç humà, segons Marta Freixa, que sumat a la tecnologia i als vehicles, ens ha de permetre donar una resposta més àgil i eficaç.
Telèfon d'incidències
La gerent ha animat la ciutadania a utilitzar el telèfon gratuït d’incidències, un canal directe amb l’empresa que permet informar de problemes puntuals de brutícia i obtenir una resposta ràpida. El número de telèfon és el 900 869 957 i l’horari d’atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres, no festius, de 8 a 16 h. Segons Marta Freixa, "és una eina que ens ajuda molt, perquè potser acabem de passar per una zona i hi succeeix alguna cosa inesperada. Si ens avisen, com que ara també tenim servei a la tarda podem actuar perquè la ciutat es vegi al màxim de bé possible".
Aposta municipal per millorar la neteja
El regidor d’Urbanisme de Berga, Aleix Serra, ha posat en valor la renovació del contracte i l'ampliació de la flota de vehicles. Segons Serra, es tracta d’una "aposta important i necessària" després d’anys en què el servei funcionava amb un contracte caducat que no permetia afrontar totes les necessitats de la ciutat. Recorda el nou contracte augmenta la freqüència de neteja viària, incorpora carrers que quedaven fora, i dona cobertura a la neteja de zones verdes, en coordinació amb el servei de jardineria municipal, així com a la neteja de pintades i d’altres actuacions que fins ara no es podien fer per manca de recursos. Tot plegat suposa una despesa anual de més de 850.000 euros, un increment notable respecte a la xifra de l’anterior contracte, que no arribava als 600.000 anuals. L'objectiu és tenir la ciutat més neta.
Nova imatge: Cuidem Berga
Els nous vehicles llueixen una imatge corporativa amb l’eslògan Cuidem Berga, triat conjuntament per l’Ajuntament i l’empresa. "És un missatge que ens hem de fer nostre tots plegats. Els recursos hi són, però també cal la implicació ciutadana per mantenir la ciutat neta". Aleix Serra ha insistit en el civisme.
