Jornades de les Colònies Industrials: reflexions sobre el patrimoni tèxtil aquest octubre
Els dies 4, 11, 18 i 25 diferents colònies de Puig-reig acullen activitats culturals, naturals i patrimonials
La 13a. edició de les Jornades de les Colònies Industrials presenta una programació que combina propostes culturals, naturals i de debat sobre patrimoni i urbanisme a diferents colònies de Puig-reig. Es faran els dies 4, 11, 18 i 26 d’octubre, organitzades pel Museu de la Colònia Vidal i l’Associació d’Amics de les Colònies Industrials de l’Alt Llobregat, amb el suport de l’Ajuntament de Puig-reig i la Diputació de Barcelona. L'objectiu és promoure la reflexió sobre el seu futur de les colònies tèxtils i la seva conservació.
Dissabte 4 d’octubre: Descoberta històrica i paisatgística del Jardí-Bosquet de Cal Pons
La primera cita serà aquest dissabte, 4 d’octubre, a les 5 de la tarda davant de l’església de Sant Josep de Cal Pons. Els participants podran recórrer els jardins històrics de la colònia, construïts a finals del segle XIX sota projecte atribuït a Josep Fontserè. L'especialista en arbrat Joan Guitart oferirà una descripció del conjunt d'element i de les espècies vegetals dels jardins juntament amb el bosquet de cedres, amb indicacions del seu estat actual de conservació i accions pel seu manteniment. I la historiadora Rosa Serra repassarà les etapes històriques de la colònia, acompanyada de Jaume Serra, president de l’Associació de Veïns de Cal Pons. La jornada inclourà un debat obert sobre les necessitats de conservació del conjunt declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
Dissabte 11 d’octubre: Matinal naturalista a l’Ametlla de Merola
El dissabte següent, de 2/4 de 10 del mati a 2/4 de 2 del migdia, tindrà lloc una matinal naturalista al voltant del riu Llobregat a l’Ametlla de Merola. L’activitat inclou tallers per descobrir la flora autòctona, sessions de Projecte Rius i presentacions de projectes de custòdia ambiental a càrrec d’ADEFFA i Ecologistes en Acció. Durant tot el dia, la biblioteca de l’Ametlla acollirà una exposició de fotografies de la flora i fauna del riu realitzades per naturalistes locals.
Dissabte 18 d’octubre: Pla Director Urbanístic de les Colònies i Projecte Vidàlia a Cal Vidal
El 18 d’octubre, de 2/4 de 10 del mati a 2/4 de 2 del migdia, la Sala del Teatre Nou del Museu de la Colònia Vidal acollirà una jornada dedicada a explicar el Pla Director Urbanístic de les Colònies aprovat el 2006 i debatre sobre el seu estat actual en els àmbits patrimonial i urbanístic. La sessió comptarà amb conferències de l'arquitecte Pere Vall (autor del pla director); de l'arquitecte Pere Cabrera (presentació del projecte Una aproximació a la Fàbrica Riu de Cal Cases) i de l'enginyer industrial Pep Centelles (usos energètics de les fàbriques i edificis de les colònies). També es farà una taula rodona amb alcaldes i experts del territori.
A la tarda, a 2/4 de 4, explicació i recorregut per diferents espais rehabilitats pel projecte cooperatiu Vidàlia al conjunt de la colònia, després d'un dinar a la plaça de l’església (reserva prèvia).
Diumenge 26 d’octubre: Som Tots Sants?, espectacle dramatitzat al cementiri de Merola
Les jornades finalitzaran diumenge 26 d’octubre amb l’activitat Som Tots Sants?, una visita dramatitzada al cementiri de Merola a càrrec de l’agrupació teatral In illo tempore i membres del Museu de la Colònia Vidal. La representació, que començarà a les 12 del migdia, inclou una degustació de productes tradicionals de Tots Sants. Les entrades (10 euros) es poden reservar a tickètic o museu@museucoloniavidal.org.
Presentació de la revista cultura L'Erol
Aquest mes d'octubre es presenta el número de tardor de la revista cultural L’Erol, dedicat a les colònies industrials. El titular de portada és Viure a les colònies al s.XXI i inclou articles de diversos especialistes i explora les colònies com a patrimoni i projecte comunitari. El calendari de presentacions a diferents municipis del Berguedà s’anunciarà pròximament.
