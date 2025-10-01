La mostra Berga Bolet preveu servir més de 12.000 tapes
El nombre d’establiments que participaran a la cita gastronòmica de dissabte al vespre creix fins a 24, tres més que l’edició de l’any passat
Les tapes cuinades amb bolets seran el principal reclam de la fira Berga Bolet d’aquest dissabte, 4 d'octubre. El concurs de tapes compta enguany amb 24 restaurants participants, tres més que l'any passat, i entre tots calculen servir més de 12.000 tapes. Es podran degustar al preu de 4 euros cada una, a les parades que els establiments muntaran al llarg del carrer Major de Berga i rodalia, des de la plaça Sant Pere fins a la plaça de les Fonts, incloent-hi també la plaça Maragall, la del Forn i la Ronda Queralt. La ruta de tapes arrencarà a les 8 del vespre i es viurà amb bon ambient, tal com ha destacat Sandra Subirana, presidenta de Berga Comercial, que organitza la mostra: "Hi haurà música en directe de diversos solistes i grups repartits per tot el recorregut".
Les 24 propostes gastronòmiques participaran en el 9è concurs de tapes del bolet. El jurat, format per tres persones, escollirà enguany dues propostes guanyadores: la millor tapa salada i la millor tapa dolça. Seran dos primers premis de 300 euros cadascun. L'entrega de premis es farà a les 11 de la nit a la plaça de Sant Joan, on es tancarà la festa amb Dj CatThomas.
Enguany, a més, la campanya boletaire és especialment bona. Segons ha remarcat Sílvia Culell, del restaurant La Barana, "alguns anys la Berga Bolet arriba el primer dissabte d’octubre i no hi ha bolets; en canvi, aquest any estem embafats de bolets i les tapes lluiran més que en edicions anteriors. L’important és que a cada tapa s’hi vegin i s’hi notin bolets". Culell ha reivindicat el valor del bolet com a producte propi del territori: "no només són patrimoni de la restauració, sinó també un actiu de Berga i del Berguedà. Fa molts anys que intentem demostrar que som la capital del bolet i estem molt orgullosos de l’esforç col·lectiu. La Berga Bolet n’és un exemple més".
Molt més que tapes
Tot i que les tapes seran el gran atractiu, la fira Berga Bolet s’iniciarà dissabte al matí amb passejada de la Bauma dels Encantats i música dels Entrompats Band al carrer Major. Paral·lelament, s’instal·laran parades de bolet fresc i productes micològics a la plaça de les Fonts, on també tindran lloc les 50es Jornades Micològiques. Es farà la Fira d’Artesania de BerguedArt a la plaça de Sant Pere, amb demostracions d’oficis i tallers de ceràmica, cistelleria, dibuix i cianotípies. Hi haurà un taller de sketching a l’aquarel·la, amb Lluís Bruguera, a la plaça del Forn. I la Fira de Vins, ubicada a la plaça Maragall, acompanyarà el showcooking i el dinar amb arròs de muntanya o de bolets.
La regidora de Promoció Econòmica, Ermínia Altarriba, ha destacat que "la fira Berga Bolet és un bon complement del Concurs de Boletaires, per vincular el producte amb la cuina".
Restaurants, tapes i ubicació
