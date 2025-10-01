Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La mostra Berga Bolet preveu servir més de 12.000 tapes

El nombre d’establiments que participaran a la cita gastronòmica de dissabte al vespre creix fins a 24, tres més que l’edició de l’any passat

Presentació de la fira Berga Bolet, aquest dimecres al restaurant La Barana de Berga

Presentació de la fira Berga Bolet, aquest dimecres al restaurant La Barana de Berga / Anna Costa

Anna Costa

Anna Costa

Berga

Les tapes cuinades amb bolets seran el principal reclam de la fira Berga Bolet d’aquest dissabte, 4 d'octubre. El concurs de tapes compta enguany amb 24 restaurants participants, tres més que l'any passat, i entre tots calculen servir més de 12.000 tapes. Es podran degustar al preu de 4 euros cada una, a les parades que els establiments muntaran al llarg del carrer Major de Berga i rodalia, des de la plaça Sant Pere fins a la plaça de les Fonts, incloent-hi també la plaça Maragall, la del Forn i la Ronda Queralt. La ruta de tapes arrencarà a les 8 del vespre i es viurà amb bon ambient, tal com ha destacat Sandra Subirana, presidenta de Berga Comercial, que organitza la mostra: "Hi haurà música en directe de diversos solistes i grups repartits per tot el recorregut".

Les 24 propostes gastronòmiques participaran en el 9è concurs de tapes del bolet. El jurat, format per tres persones, escollirà enguany dues propostes guanyadores: la millor tapa salada i la millor tapa dolça. Seran dos primers premis de 300 euros cadascun. L'entrega de premis es farà a les 11 de la nit a la plaça de Sant Joan, on es tancarà la festa amb Dj CatThomas.

Enguany, a més, la campanya boletaire és especialment bona. Segons ha remarcat Sílvia Culell, del restaurant La Barana, "alguns anys la Berga Bolet arriba el primer dissabte d’octubre i no hi ha bolets; en canvi, aquest any estem embafats de bolets i les tapes lluiran més que en edicions anteriors. L’important és que a cada tapa s’hi vegin i s’hi notin bolets". Culell ha reivindicat el valor del bolet com a producte propi del territori: "no només són patrimoni de la restauració, sinó també un actiu de Berga i del Berguedà. Fa molts anys que intentem demostrar que som la capital del bolet i estem molt orgullosos de l’esforç col·lectiu. La Berga Bolet n’és un exemple més".

Molt més que tapes

Tot i que les tapes seran el gran atractiu, la fira Berga Bolet s’iniciarà dissabte al matí amb passejada de la Bauma dels Encantats i música dels Entrompats Band al carrer Major. Paral·lelament, s’instal·laran parades de bolet fresc i productes micològics a la plaça de les Fonts, on també tindran lloc les 50es Jornades Micològiques. Es farà la Fira d’Artesania de BerguedArt a la plaça de Sant Pere, amb demostracions d’oficis i tallers de ceràmica, cistelleria, dibuix i cianotípies. Hi haurà un taller de sketching a l’aquarel·la, amb Lluís Bruguera, a la plaça del Forn. I la Fira de Vins, ubicada a la plaça Maragall, acompanyarà el showcooking i el dinar amb arròs de muntanya o de bolets.

La regidora de Promoció Econòmica, Ermínia Altarriba, ha destacat que "la fira Berga Bolet és un bon complement del Concurs de Boletaires, per vincular el producte amb la cuina".

Restaurants, tapes i ubicació

Les tapes de la Berga Bolet 2025

Les tapes de la Berga Bolet 2025 / Berga Comercial

Les tapes de la Berga Bolet 2025

Les tapes de la Berga Bolet 2025 / Berga Comercial

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
  2. Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
  3. Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
  4. José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
  5. Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
  6. Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
  7. Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana
  8. Matadepera, Castellolí i Tiana són els municipis de més de 500 habitants amb l'índex socioeconòmic més alt de Catalunya

El detingut per robar un cotxe i accidentar-se a la C-37, a Manresa, estava de permís penitenciari

El detingut per robar un cotxe i accidentar-se a la C-37, a Manresa, estava de permís penitenciari

La mostra Berga Bolet preveu servir més de 12.000 tapes

La mostra Berga Bolet preveu servir més de 12.000 tapes

DIRECTE | La Flotilla de Gaza entra en zona de risc. Israel es prepara per assaltar-la

DIRECTE | La Flotilla de Gaza entra en zona de risc. Israel es prepara per assaltar-la

Igualada reclama celeritat al govern de la Generalitat en la decisió del tren transversal

Igualada reclama celeritat al govern de la Generalitat en la decisió del tren transversal

Monbus conservarà la línia Manresa-Barcelona després que la Generalitat rebutgi el recurs de Sagalés

Monbus conservarà la línia Manresa-Barcelona després que la Generalitat rebutgi el recurs de Sagalés

Trucharte, alcaldessa de Vilanova, adverteix els agressors de joves homosexuals: «No tolerarem l'odi»

Trucharte, alcaldessa de Vilanova, adverteix els agressors de joves homosexuals: «No tolerarem l'odi»

Dos atracaments simultanis a bancs de Girona i Juneda: clients lligats, tres detinguts i dos fugitius

Dos atracaments simultanis a bancs de Girona i Juneda: clients lligats, tres detinguts i dos fugitius

La NASA confirma per a 2026 la primera missió tripulada per orbitar la Lluna en més de 50 anys

La NASA confirma per a 2026 la primera missió tripulada per orbitar la Lluna en més de 50 anys
Tracking Pixel Contents