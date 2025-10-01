La Patum, l’única festa del món amb veu pròpia a la gran cimera cultural de la UNESCO
Amb la conferència 'La Patum, una festa del món', la festa del Corpus a Berga s'ha presentat a Mondiacult 2025, el congrés de polítiques culturals més important a nivell mundial
Redacció
L’Ajuntament de Berga ha presentat la Patum a Mondiacult, la principal conferència mundial sobre política cultural, que s’ha celebrat aquesta setmana a Barcelona. L’alcalde de Berga i regidor de Patum, Ivan Sànchez, i el periodista berguedà, Xavi Rossinyol, han pronunciat aquest dimecres la conferència La Patum, una festa del món, en el marc del cicle Veus per a la Cultura.
La Patum és l’única festa del món que ha tingut un espai propi al programa oficial del congrés, organitzat per la Unesco i pel Ministeri de Cultura del govern espanyol. Des de dilluns, 160 ministres i delegacions de tot el món s’han reunit al Centre de Convencions Internacional, al Fòrum de Barcelona, per analitzar els reptes globals de les polítiques culturals i el desenvolupament sostenible.
Els reptes de futur de la festa
Ivan Sànchez ha enumerat els reptes de futur que té la Patum, i pels quals va ser protegida ara fa vint anys per la Unesco com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. "El principal és la massificació: hem de fer front a l’enorme èxit de la Patum, que omple la plaça, obliga a estones a tancar-la i a organitzar activitats paral·leles per dispersar la multitud", ha dit. Ivan Sànchez ha anunciat contactes amb altres festivitats d’arreu del món, com la festa del Palio de Siena, a Itàlia, per intercanviar experiències.
L’alcalde també ha explicat que la Patum ha de treballar encara més per transmetre als visitants els valors de la festa i aconseguir que la visquin i la respectin com els mateixos berguedans.
Totes aquestes mesures, conjuntament amb el reforç de la seguretat, han incrementat el cost de la Patum, que ja supera el mig milió d’euros. I, per això, un altre dels grans reptes de futur de l’ajuntament és garantir un finançament suficient per a la festa. "Ja hem aconseguit que augmenti l’aportació de la Generalitat, i treballem també amb la Diputació de Barcelona, amb el Ministeri de Cultura i amb patrocinadors privats, però ens cal assegurar l’estabilitat financera de la Patum", ha assenyalatt Sànchez.
Aplaudiments a la Patum
Xavi Rossinyol ha fet un repàs a la història de la Patum, des de les antigues processons de Corpus fins als nostres dies, ha detallat el sentit i la funció de les comparses i ha explicat com es prepara un salt de plens. La conferència s’ha il·lustrat amb un vídeo de la fotògrafa Rosa Castilla i amb fragments de les retransmissions de Televisió del Berguedà. El públic present a la sessió ha acabat aplaudint les imatges de la festa, i s’ha interessat pel volum de visitants que rep Berga per Corpus.
La Patum és una expressió de la cultura catalana i universal
La conferència Mondiacult va arrencar dilluns amb la presència de ministres de Cultura de tot el món. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, va pronunciar el discurs inaugural, en què va fer referència a la Patum: "És una expressió de la cultura catalana i, per això, universal, la cultura és una riquesa compartida i així ha de continuar sent".
Mondiacult ha tancat portes aquest dimecres a la tarda, amb la sessió de clausura. Durant el congrés, s’ha aprovat una declaració subscrita pels països participants, en què es reclama que l’accés a la cultura entri a la llista dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU.
A més de les delegacions governamentals, Mondiacult ha reunit tècnics especialistes, entitats, empreses del sector i ha tingut un fòrum específic de joves. I ha posat en valor la cultura com a eina de diàleg i de civilització arreu del món.
