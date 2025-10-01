El setembre deixa un fenomen meteorològic extrem en forma d'esclafit amb epicentre a la Quar
La situació es va produir el dissabte 13 i ara s'ha documentat, amb cops de vent de 95,4 km/h
El mes de setembre que ara hem tancat ha destacat des del punt de vista meteorològic pels episodis de xàfecs intensos, entre els quals el rècord que es va registrar a Montserrat el diumenge 20, amb 129,3 mm a l’estació de Sant Dimes. Però segons les dades de balanç aportades pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), també ha estat rellevant el fet que s’han produït diversos fenòmens meteorològics extrems: 10 mànegues marines i 6 esclafits, un dels quals a la Catalunya Central que fins ara no havia transcendit.
En concret, va ser entre el Berguedà i el Lluçanès que va tenir lloc el 13 de setembre. El Meteocat també n’ha destacat un altre que va passar a la Tordera (Maresme) la matinada de l’1 de setembre.
De l’informe que n’ha fet el Meteocat de l’episodi del Berguedà i el Lluçanès, el Meteocat exposa que les tempestes que al llarg de la matinada del dissabte 13 de setembre van afectar la meitat nord de Catalunya van anar acompanyades de fenòmens de temps violent. En concret, «una estructura convectiva que s’havia format al Prepirineu aragonès va produir danys per vent entre les comarques del Berguedà i el Lluçanès, alhora que va deixar un registre de precipitació en un sol minut insòlit a l’estació meteorològica de la Quar (el Berguedà), de 7,8 mm».
El treball de camp que es va dur a terme tres dies després de l’episodi va permetre identificar dues zones amb afectacions, principalment, en la vegetació. La primera, al voltant de la Quar, on l’estació meteorològica va mesurar un cop màxim de 95,4 km/h. La segona, més extensa, entre
Lluçà i Sant Martí d’Albars (Lluçanès). Segons l’informe, «la distribució dels danys i la direcció amb què els arbres van ser arrencats de soca-rel va permetre concloure que s’havia produït un esclafit d’intensitat IF1 (150 km/h ± 20%). En total, la franja afectada té una longitud d’11,2 km, una amplada màxima de 2,2 km i està orientada de nord-oest a sud-est».
Entre la resta d’esclafits que ha analitzat, el Meteocat destacat el cas de la Tordera, «perquè es va assolir amb ratxes estimades de fins a 150 km/h i danys extensos a vegetació i teulades». També es van registrar afectacions per vents d’intensitat inferior al Vallès Oriental i a la Selva.
Un esclafit al Bages el juliol
El del 13 de setembre no és el primer esclafit registrat enguany a la Catalunya Central. El Servei Meteorològic de Catalunya ja en va documentar un a principi de juliol al centre del Bages, en una àrea situada entre Sallent i Artés, i que va acabar provocant la destrossa d’algunes cobertes agrícoles i d’una zona boscosa. De fet, s’hi van arribar a registrat un impacte de vent de 150 km/h.
En concret, l’episodi va tenir lloc el dissabte 5 de juliol, però no es va detectar immediatament perquè no va ser en una zona poblada.
L'esclafit del Bages va ser notificat per l’observador de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) de Calaf, fet que va motivar un treball de camp detallat del Servei Meteorològic de Catalunya el dijous 10 de juliol. L’episodi va tenir lloc cap a les 19:30 h de la tarda i l’estudi posterior va permetre identificar quatre zones especialment afectades: dos sectors prop de Fucimanya, el sud de Cabrianes i un bosc al voltant del torrent de la Targa, situats entre els termes municipals de Sallent i Artés, al Bages.
L’episodi va afectar especialment una franja de 4,7 km de longitud i fins a 2,5 km d’amplada, amb centenars d’arbres arrencats o trencats i desperfectes en teulades i cobertes.
