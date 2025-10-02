Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Localitzen un boletaire que havia patit una caiguda a Gósol

L'home, de 76 anys, es trobava a prop de l'àrea recreativa Font Terrers

Un rescat dels Bombers en una imatge d'arxiu

Un rescat dels Bombers en una imatge d'arxiu / ARXIU/OSCAR BAYONA

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Els Bombers han localitzat aquest dijous a la tarda un boletaire, de 76 anys, que s'havia desorientat després de patir una petita caiguda a Gósol. L'home es trobava a prop de l'àrea recreativa Font Terrers i ha rebut l'atenció del SEM per les rascades que presentava a la cama.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís a dos quarts d'una del migdia i s'han activat vuit dotacions dels Bombers per participar en la recerca. Després de rastrejar la zona, han localitzat l'home a dos quarts de tres de la tarda.

