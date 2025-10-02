Més de 400 persones participen en les sessions informatives sobre la central reversible de la Baells
Els promotors del projecte diuen que la voluntat de les trobades era resoldre dubtes de la ciutadania dels municipis afectats, la Nou de Berguedà, c
Les companyies Verbund i E-Storagy (spin-off de Capital Energy), promotores de la central hidroelèctrica reversible de la Baells, han emès un comunicat per valorar positivament les sessions informatives que es van fer la setmana passada als tres municipis afectats pel projecte, la Nou de Berguedà, Cercs i Vilada. Segons els promotors, en total hi van participar més de 400 persones. L’objectiu va ser explicar el projecte i respondre dubtes i consultes a la ciutadania, abans de la sortida a exposició pública de la tramitació ambiental aquesta mateixa setmana.
A partir d'ara, qualsevol persona, entitat o administració que ho desitgi podrà fer les seves aportacions i al·legacions formals al projecte, en el marc del procés administratiu. Amb les sessions informatives de proximitat, els promotors han volgut facilitar al veïnat el coneixement necessari per participar de manera informada en aquesta fase. La voluntat dels promotors és continuar amb aquestes presentacions a la carta a la comarca.
Les primeres exposicions obertes van ser amb plafons i tríptics informatius, complementades amb la presència d'un equip d'experts, format pels responsables tècnics del projecte, per tal que els participants poguessin dialogar directament amb ells. Aquests panells exposen que la central hidroelèctrica reversible de la Baells serà una instal·lació de bombament, que utilitza dos dipòsits: l'embassament ja existent de la Baells i una bassa superior de nova construcció al pla de Clarà, que serà unes 20 vegades més petita que la inferior, concretament amb una capacitat de 6 hectòmetres cúbics mentre que la Baells en té 109. Els plafons també recullen que el projecte ha estat concebut per minimitzar l'impacte ambiental i paisatgístic, que té un pressupost de 400 milions d'euros i que la central tindrà una potència instal·lada de 512 MW (megawatts), podent emmagatzemar 4,3 GWh al dia, equivalent al consum de 475.000 llars. El projecte operarà amb un circuit tancat d'aigua.
També es detalla que durant la construcció de la central hidroelèctrica reversible, entre els anys 2028 i 2033, s'estima la creació d'aproximadament 500 llocs de treball directes i 1.200 d'indirectes. Es prioritzarà la contractació d'empreses del territori. Un cop entri en funcionament, la central mantindrà uns 30 llocs de treball estables. A més, segons els promotors, es crearà un fons per impulsar projectes de desenvolupament al Berguedà, consensuats amb el territori. Els ajuntaments on s'ubicaran les instal·lacions i accessos de la central —La Nou de Berguedà, Cercs i Vilada— recaptaran fins a 12 milions d'euros en concepte de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) durant la construcció. Així mateix, es preveu recaptar 600.000 euros anuals per altres impostos com l’Impost d’Activitats Econòmiques i impulsar programes de formació específica. D’altra banda, la central hidroelèctrica reversible de la Baells vol ser un catalitzador perquè es faci realitat la construcció d’una nova subestació elèctrica al polígon d'Olvan, que millorarà la capacitat elèctrica disponible per a la indústria berguedana i el subministrament elèctric de la comarca.
A més de les sessions públiques, els promotors han mantingut reunions amb representants institucionals i del teixit social per reforçar la informació i la proximitat amb la comarca, oferint la possibilitat d’exposicions i trobades a mesura que se sol·liciti.