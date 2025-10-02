La Pobla de Lillet celebra la Festa Major del Roser amb tres dies d’actes i el record dels 125 anys de futbol
De dissabte a dilluns s'han programat actes que combinen cultura popular, esport i música per arribar a públics de totes les edats
Redacció
La Pobla de Lillet celebra del 4 al 6 d’octubre la Festa Major del Roser, que omplirà el municipi d’activitats culturals, esportives i musicals. El programa inclou des del pregó i els espectacles infantils fins a concerts, sardanes, àpats populars i el ja consolidat Bramabars.
125 anys de futbol
Enguany, la Festa Major incorpora un component històric i emotiu: la celebració dels 125 anys de la introducció del futbol a la vila. Per aquest motiu, el llibret temàtic de la Festa Major dedica la seva publicació a aquest aniversari, recuperant i adaptant un article de Jordi Puntas publicat a la revista L’Erol, basat en el seu llibre 100 anys de futbol a la Pobla de Lillet. Història del FC Pobla (1900-2000), que documenta la trajectòria d’aquest esport al municipi. La portada del programa i cartells de la festa també reten homenatge al club local, amb fotografies antigues.
Programa d'actes
La Festa Major començarà aquest dissabte dia 4 amb el repic general de campanes a les 11.45 h. Tot seguit, a les 12 h, es farà la lectura del pregó a càrrec de l’escriptora poblatana Montserrat Subirana a la plaça de l’Ajuntament, i a continuació els infants podran gaudir de l’espectacle de Jaume Barris.
A la tarda, a les 16 h, se celebrarà el concurs de botifarra a la Llar del Pensionista Lillet, i a les 16.30 h tindrà lloc la tradicional pujada ciclista a Falgars. A les 18.30 h, arribarà el Bramabars, una ruta de cerveses i pinxos, i seguici musical amb els Entrompats, amb inici a la plaça del Fort.
A la nit, el Pavelló municipal es convertirà en escenari de la gran nit de concerts. A les 00 h començarà el concert de rock’n’roll amb Natband, seguit del tribut a Los Suaves amb Dulce Castigo. La festa s’allargarà fins ben entrada la matinada amb l’actuació de Dj Morde.
Els actes seguiran diumenge, 5 d'octubre, amb ballada de sardanes amb la Cobla Pirineu a les 12:45 h, la plaça del Molí de la Vila. A la tarda, a les 19 h, el pavelló municipal serà l’escenari del concert de Festa Major amb la Gran Orquestra Venus. El preu de l’entrada és de 15 euros, amb mossec i ball inclosos. La vetllada culminarà amb el Ball de Gala de la mateixa formació.
I el dilluns, 6 d'octubre, començarà amb sardanes a les 12 h a la Plaça de les Coromines, novament amb la Cobla Pirineu. Al vespre, a les 20 h, el sopar de Tornaboda al pavelló, que donarà pas a ball amb Orgue de Gats.
