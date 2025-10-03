El Berguedà reivindica el seu paper com a "capital mundial del bolet" en els 25 anys de la Cuina del Bolet
El sopar d'aniversari reuneix a Berga restauradors, cuiners, institucions, col·laboradors i comensals en un acte que posa en valor el llegat dels pioners i la força de la gastronomia com a motor del territori
Regio7
La campanya gastronòmica de la Cuina del Bolet del Berguedà va celebrar aquest dijous el seu 25è aniversari amb un sopar a Berga que va esdevenir una trobada d’agraïment i reconeixement. La cita va reunir restauradors, cuiners, institucions, col·laboradors i comensals que al llarg d’aquest quart de segle han contribuït a consolidar el Berguedà com un referent gastronòmic de la tardor.
L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, va donar la benvinguda als assistents i en la seva intervenció va remarcar que la "cultura del bolet", iniciada per un grup d’amics pioners, s’ha convertit en un dels grans tresors del territori i ha situat la comarca com a "capital de la tardor del món". Un dels moments més emotius va ser la projecció d’un vídeo homenatge als pioners de la campanya ara fa 25 anys. Els protagonistes van ser Carles Fígols, Miquel Márquez i Ramon Sala, alguns dels impulsors de servir als restaurants del Berguedà menús amb els bolets com a protagonistes. També va ser un moment per al record a persones que ja no hi són, com Toni Barat, antic president d’Hostaleria i Turisme.
El gastrònom Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, a recordar que "fa segles que al Berguedà donem bolets a qui ens visiten com a símbol d’agraïment" afegint que “el salt a l’excel·lència gastronòmica és un dels elements que ens ha posicionat". Massanés va fer notar que el fenomen del bolet és mundial i que el Berguedà té un potencial que cal preservar. "Som la capital del bolet perquè hi ha gent que fa molt de temps que hi treballa”, va afirmar, llançant un missatge als representants polítics: "L’hostaleria és essencial perquè els carrers dels nostres pobles es mantinguin vius. Necessitem restaurants i hostaleria per generar benestar, economia i atractiu".
L’actual presidenta, Sílvia Culell, va tancar l’acte amb un discurs ple d’energia i gratitud. "És una nit de celebració, que arriba amb un regal: un inici de temporada de bolets esplèndid". Amb la mirada posada en el futur, Culell va assegurar que "tenim la il·lusió i la força per reivindicar, un any més, que som la capital del bolet gràcies a l’esforç incansable de restauradors, cuiners, cambrers, sommeliers, institucions, col·laboradors i per descomptat, dels clients que ens fan confiança any rere any".
La vetllada es va tancar amb reconeixements a persones que durant aquests 25 anys no han fallat amb la campanya de la Cuina del Bolet. Hostaleria i Turisme va aprofitar l’acte per agrair la tasca del gastrònom i director de la Fundació Alícia, Toni Massanés i també el suport rebut pel celler Abadal, concretament al seu president Valentí Roqueta. Per sorpresa també van rebre un reconeixement la Remei Escolies, al capdavant del restaurant Els Roures i els germans Jordi i Josep Badia del restaurant La Cabana per la seva tasca per la defensa de la gastronomia al Berguedà i, en especial, de la cuina del bolet. La junta d’Hostaleria i Turisme també va agrair a l’actual presidenta, Sílvia Culell, la feina al capdavant de l’entitat.
L’acte conduït per Eudald Feliu, es va celebrar sota una de les carpes del passeig de la Indústria.
