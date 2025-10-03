Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Canvi de direcció a l’Exploratori: Dolors Grau es jubila i Ramon Canal n’assumeix el relleu

El professor i investigador berguedà de la UPC Ramon Canal agafa el compromís de seguir apropant la ciència a la ciutadania

Dolors Grau i Ramon Canal

Dolors Grau i Ramon Canal / Ajuntament de Berga

Regió7

Berga

L’Exploratori dels Recursos de la Natura inicia una nova etapa amb un canvi a la direcció, motivat per la jubilació de la berguedana Dolors Grau. Li agafa el relleu Ramon Canal, professor i investigador berguedà de la UPC, que fa més d’una dècada que forma part del consell impulsor de l’Exploratori.

L'Exploratori és una línia del Grup de Recerca Ciència i Tecnologia de la sostenibilitat de la UPC, que en col·laboració amb l'Ajuntament Berga, apropa la ciència i la tècnica. Després d’una llarga trajectòria al capdavant del projecte, Dolors Grau ha estat reconeguda per la seva dedicació a la divulgació científica i pel paper clau en el creixement i consolidació de l’Exploratori com a referent en ciència ciutadana.

Ara, el nou director serà Ramon Canal, que assumeix el repte de dirigir l’Exploratori "seguint l’exemple i la dedicació de la Dolors, que ha tirat endavant aquest projecte i l’ha fet créixer". Segons Canal, "hem compartit espais i recerca en la mateixa universitat i també compartim el fet d’apropar la ciència a la ciutadania".

El nou responsable ha destacat que continuarà treballant per mantenir la col·laboració estreta amb l’Ajuntament, la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet i altres entitats de la comarca, amb l’objectiu de consolidar el vincle entre ciència i ciutadania i garantir que les activitats de l’Exploratori segueixin sent una experiència enriquidora per als participants.

