Tallen la C-16 en la manifestació a Berga contra l'assalt d'Israel a la Flotilla

Un centenar de persones s'han sumat a l'acte, presidit per pancartes on es podia llegir "Boicot Israel" i "La complicitat mata. Stop genocidi del poble palestí"

Tall a la C-16 per una manifestació en suport a Palestina

Tall a la C-16 per una manifestació en suport a Palestina / Televisió del Berguedà

Anna Costa

Anna Costa

Berga

Un centenar de persones s'han manifestat aquest matí a Berga i han tallat la C-16 per mostrar el seu suport al poble palestí i contra l'assalt d'Israel a la Flotilla. S'han aplegat a les 10 del matí a la plaça de la Creu, d'on han sortit a 1/4 d'11 amb manifestació pel passeig de Pau i fins a arribar a l'autovia C-16, on han tallat la carretera a l'altura del càmping Berga Resort, primer en direcció sud i després en direcció nord.

Entre els manifestants, hi havia membres de diferents col·lectius, per exemple del Casal Panxo o del sindicat CGT, amb banderes de Palestina i pancartes. S'hi podia llegir: "Boicot Israel" i "La complicitat mata. Stop genocidi del poble palestí".

Manifestants amb una de les pancartes

Manifestants amb una de les pancartes / Arxiu particular

Arran del tall de Eix del Llobregat, els Mossos d'Esquadra han desviat els vehicles per l'interior de Berga i també per la carretera vella fins a Cal Rosal, fins que els manifestants han aixecat el tall, pocs minuts abans de 2/4 de 12 del matí. Després, han continuat la marxa cap a dins de Berga.

Aquesta acció forma part del conjunt de mobilitzacions que tenen lloc aquest matí a la Catalunya central. A Manresa, uns 250 estudiants i professors també han sortit al carrer, tallant diversos carrers de la ciutat i afectant la circulació de la C-25 i la C-55.

Les protestes s’emmarquen en una jornada de reivindicació per la situació al territori palestí, amb diverses convocatòries simultànies a Catalunya que busquen mostrar el suport a la població afectada pels últims fets internacionals.

