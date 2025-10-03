Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La falla de la Penya Boletaire ja llueix al passeig de la Pau de Berga

La temàtica d'enguany està dedicada als bolets de soca

Falla de la Penya Boletaire 2025

Falla de la Penya Boletaire 2025 / Ramon Gassó

Anna Costa

Anna Costa

Berga

La falla de la Penya Boletaire de Berga ja llueix al capdamunt del passeig de la Pau. El muntatge s'ha enllestit aquest divendres i aquest any la temàtica de la falla està dedicada als bolets de soca. Maria Perarnau, membre de la Penya Boletaire, explicava fa unes setmanes, mentre treballaven en els preparatius de la falla, que enguany han volgut fugir dels típics rovellons o ceps per donar protagonisme a uns bolets menys coneguts però molt presents aquest any, gràcies a les pluges. La falla inclou també figures d'animals com un cargol i un mussol, entre altres elements que es poden trobar al peu d’una soca. Segons Maria Perarnau, "és una falla diferent, maca i amb molt de color".

Falla de la Penya Boletaire de Berga

Falla de la Penya Boletaire de Berga / Ramon Gassó

L'encesa i cremada de la falla es farà diumenge a les 8 vespre, com a cloenda del Concurs de Boletaires, que té com a acte central la pesada de cistelles de bolets al pla de Puigventós (a Castellar del Riu) i el nomenament dels boletaires d'honor. Consulta els horaris clicant aquí.

Falla de la Penya Boletaire de Berga

Falla de la Penya Boletaire de Berga / Ramon Gassó

Falla de la Penya Boletaire de Berga

Falla de la Penya Boletaire de Berga / Ramon Gassó

Falla de la Penya Boletaire de Berga

Falla de la Penya Boletaire de Berga / Ramon Gassó

