La falla de la Penya Boletaire ja llueix al passeig de la Pau de Berga
La temàtica d'enguany està dedicada als bolets de soca
La falla de la Penya Boletaire de Berga ja llueix al capdamunt del passeig de la Pau. El muntatge s'ha enllestit aquest divendres i aquest any la temàtica de la falla està dedicada als bolets de soca. Maria Perarnau, membre de la Penya Boletaire, explicava fa unes setmanes, mentre treballaven en els preparatius de la falla, que enguany han volgut fugir dels típics rovellons o ceps per donar protagonisme a uns bolets menys coneguts però molt presents aquest any, gràcies a les pluges. La falla inclou també figures d'animals com un cargol i un mussol, entre altres elements que es poden trobar al peu d’una soca. Segons Maria Perarnau, "és una falla diferent, maca i amb molt de color".
L'encesa i cremada de la falla es farà diumenge a les 8 vespre, com a cloenda del Concurs de Boletaires, que té com a acte central la pesada de cistelles de bolets al pla de Puigventós (a Castellar del Riu) i el nomenament dels boletaires d'honor. Consulta els horaris clicant aquí.
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit