Unes 300 espècies de bolets per dibulgar sobre les espècies més gustoses però també les més perilloses
La fira Berga Bolet arrenca amb força amb una 50a exposició micològica centrada en divulgar sobre les diferents espècies i promoure el respecte cap a la cultura boletaire i la natura com un dels majors atractius del matí
Prop de 300 espècies de bolets classificades i exposades per divulgar sobre quins poden satisfer el paladar i quins poden causar fins i tot la mort. Amb la voluntat de resoldre dubtes, compartir coneixements i promoure el respecte cap a la natura i la cultura boletaire, l'Associació Micològica del Berguedà ha organitzat la seva cinquantena exposició, que ha estat un dels majors reclams de la fira Berga Bolet d'aquest dissabte. "El món del bolet és molt complex i a poc a poc es va perdent", assegura el president de l'entitat, Josep Ballarà, i per això destaca la importància d'aquesta cita que enguany celebra el mig segle des de la seva creació.
Des de bon matí, la plaça de les Fonts de Berga s'ha convertit en l'epicentre de la divulgació boletaire a la ciutat. Fins al migdia, més d'un centenar de persones s'han sentit atretes per la basta mostra de bolets classificats en diferents categories: bons comestibles, comestibles, indiferents, tòxics i tòxics mortals. Aquests últims són els que han cridat més l'atenció entre els presents, que mostraven la seva sorpresa davant la letalitat que poden tenir els exemplars. "Quan els tenen tan a prop s'adonen de la importància d'anar amb compte", detalla. Tot i això, bona part dels aplegats han aprofitat la presència dels experts per demanar-los consells i ampliar els seus coneixements.
"Moltes persones venen i pregunten per determinades espècies que solen veure al bosc i que, per desconeixement, mai agafen. A vegades poden ser perilloses, però d'altres són bolets que es poden consumir", com explica el biòleg, micòleg i ecòleg Daniel Siscart, que també participava en la mostra, destacant la importància del vessant divulgatiu que té la trobada.
Per als més petits, s'ha organitzat un taller de cuina amb bolets. L'activitat, que ha estat dinamitzada per la Maria Núria i la Laura Clapers, amb estudis de dietètica, ha convidat a infants a fer un risotto i un remenat que han embriagat la plaça d'una olor que feia venir gana.
Durant tota la jornada d'aquest dissabte Berga s'ha bolcat al món del bolet amb mostres de cuina i xerrades centrades en aquest preuat aliment de tardor. A banda, aquest vespre tindrà lloc una de les cites de més pes: el 9è Concurs de Tapes del Bolet, en què participaran 24 establiments de la ciutat i que repartirà dos premis, un per a la millor tapa salada i l'altra per a la millor tapa dolça.
