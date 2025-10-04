Usuaris de Berga i Sallent esclaten contra la «precarietat» del bus que connecta amb Barcelona: «És una odissea diària»
Viatgers de la línia Berga-Barcelona denuncien que els busos estan saturats, que desenes de persones es queden a terra, que els trajectes són massa llargs i que els horaris no s’adapten a les necessitats
La paciència dels usuaris del bus entre Berga, Sallent i Barcelona s’està esgotant. Denuncien que les expedicions estan saturades, que desenes de persones es queden a terra, que els trajectes són massa llargs i que els horaris no s’adapten a la realitat laboral i acadèmica. Usuaris berguedans han engegat una campanya de recollida de signatures que adjuntaran en una instància que faran arribar a l'Ajuntament de Berga, al Consell Comarcal Berguedà i a la Direcció General de Transports i Mobilitat, per denunciar "la precarietat" i reclamar "un servei digne". Usuaris de Sallent, després de presentar vàries instàncies, exposaran la problemàtica a la directora general de Transport i Mobilitat de la Generalitat, Susi López.
Berga: trajectes llargs i freqüències insuficients
Per als usuaris de Berga, les queixes són la durada dels trajectes i la poca freqüència de busos: "Entre les 5 i les 9 del matí només hi ha tres expedicions diàries i entre les 2 i les 5 de la tarda, només n'hi ha dues. I cap d’aquests és directe", explica la berguedana Cristina Arnau, usuària i portaveu dels afectats. Remarca que la majoria paren a pobles i colònies, fent unes vuit parades, i allargant el trajecte Berga-Barcelona per sobre de les dues hores: "Això suposa gairebé cinc hores diàries per a qui es desplaça a Barcelona i torna a Berga cada dia». (En cotxe de Berga a Barcelona hi trigarien una hora i quart aproximadament).
Denuncien que "l'oferta actual del transport públic de Berga a Barcelona (només hi ha busos) fa inviable que sigui una alternativa real al cotxe privat" i proposen mesures concretes: un bus exprés directe Berga–Barcelona–Berga, sense parades intermèdies, sobretot en hores punta; més freqüències de Berga a Barcelona, amb sortides a les 6 h, 6.30 h i 7 h i retorns a les 15 h, 16 h i 17 h; i mantenir les parades dins de Barcelona, de baixada: Bonanova, Francesc Macià i Gran Via, i de pujada: Passeig de Gràcia, i habilitar la parada de Bonanova o similar per a la sortida per Via Augusta.
Lamenten que la "precarietat del servei" dificulta la vida de moltes persones que voldrien residir a la comarca, però que es veuen obligades a marxar per la manca de transport públic competitiu. En aquest sentit, la demanda "urgent" de millora del bus vol ser alhora "una eina de pressió institucional i de conscienciació col·lectiva, posant en valor el dret de poder viure, treballar i moure’s amb dignitat des del Berguedà",
Sallent: busos plens i viatgers a terra
La situació a Sallent encara és més crítica. Al matí dels dies feiners, els busos que surten de Berga i fan parada a tots els pobles, arriben a Sallent pràcticament plens. Això fa que moltes vegades es quedi gent a terra, perquè no tothom cap a l'autobús. Tot i que la situació no és nova, des de l'inici d'aquest curs s'ha agreujat. Agafar els busos que paren a 1/4 de 7 i a 1/4 de 8 del matí a Sallent per anar a Barcelona (n'hi ha un altre a 1/4 de 10) s'ha convertit en un malson per als afectats, que posen un parell d'exemples: "El dimecres 17 de setembre, al bus de les 6.18 h es van quedar 10 persones a baix, entre les quals una dona que va perdre una visita mèdica, estudiants que van arribar tard a classe i treballadors que van fer tard a la feina", detalla la sallentina Mirella Cortès, usuària habitual del bus (exalcaldessa de Sallent i exsenadora per ERC). "El dilluns 29 de setembre, el primer bus del matí també va deixar 19 viatgers a la parada de Sallent perquè ja estava ple", comenta. l la problemàtica es repeteix a la tornada: "El divendres 19 de setembre, 10 usuaris es van quedar a passeig de Gràcia perquè no hi cabien més passatgers", diu Mirella Cortès. Ho defineix com "una odissea diària». Per això, ha presentat diverses instàncies a l’Ajuntament de Sallent i al Departament de Territori.
La resposta que des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Departament de Territori han donat a Mirella Cortès ha estat atribuir-ho a l’increment de la demanda i a la manca de vehicles i personal. Han demanat disculpes pels problemes del servei i han recordat que l'operadora Alsa "posa reforços quan hi ha disponibilitat, però no hi ha obligació contractual i sovint no té prou recursos". I han afegit que el departament està fent seguiment per incorporar noves expedicions "tan aviat com sigui possible", tot i que depèn "de la disponibilitat de vehicles, conductors i pressupost, ja que el sistema tarifari integrat no cobreix els costos amb la venda de bitllets". Mentrestant, "es treballa amb l’empresa per ampliar el servei"
Aquest divendres, fonts del Departament de Territori, han assegurat a Regió7 que "estem fent reforços quan és possible i treballant en una millora de servei, amb especial atenció en el tram entre Sallent i Barcelona". Han apuntat que s'ha de tenir en compte que els problemes ni són cada dia ni sempre a la mateixa hora, fet que complica la gestió. "Els problemes de capacitat són puntuals i no sempre a les mateixes hores”, han indicat aquestes fonts. I han afegit que "estudiarem l'evolució per completar les accions".
Per tractar la problemàtica, l’Ajuntament de Sallent ha convocat una reunió amb la directora general de Transport i Mobilitat de la Generalitat, Susi López. Serà dimecres que ve, 8 d'octubre, i servirà per "exposar la situació i demanar buscar solucions immediates", remarca Mirella Cortès, qui també assistirà a la reunió, juntament amb altres usuaris habituals del bus.
