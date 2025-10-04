La versatilitat dels bolets fa salivar a Berga amb 24 tapes innovadores
El carrer Major es va omplir de gom a gom el vespre d’aquest dissabte coincidint amb el concurs de tapes de bolets de la fira Berga Bolet
Els berguedans valoren que aquesta mena d’esdeveniments contribueixen a donar vida al centre de la ciutat
Sigui en un caneló, en una lasanya, en una pizza o, fins i tot, en un pastís de formatge, els bolets fan embogir. I així ho han demostrat aquest vespre els vint-i-quatre restauradors berguedans que han participat en la nova edició del concurs de tapes de la fira Berga Bolet. Centenars de persones han omplert a vessar el carrer Major, un fet que és indicatiu de la bona acollida d’una proposta capaç d’engrescar a elaboradors locals que aprofiten per obrir horitzons i donar-se a conèixer encara més a la ciutat, però també de berguedans que gaudeixen com mai de la gastronomia de proximitat i de veure el centre de la ciutat ple de vida.
Encara no havien tocat les vuit del vespre, l’hora en què els participants podien començar a servir les seves tapes, i el carrer Major ja estava ple a vessar, sigui per les llargues cues en les diferents parades o bé per aquells que anaven amunt i avall mentre es decidien per la proposta que més els fes salivar. Enguany s’hi han presentat 24 establiments, tres més que en l’edició passada, que per un preu de quatre euros oferien al públic les seves creacions culinàries, alhora que competien per guanyar un dels dos premis de 300 euros (un per a la millor tapa salada i l’altre per a la dolça).
El restaurant Cal Majoral de l’Espunyola és el primer any que hi participa, com explica David Alonso, un dels seus responsables. Tot i això, han entomat el repte amb ganes i determinació. La seva proposta és una tartaleta farcida de cremós de bolets i crispetes amb caramel de ceps i han anat preparats per fer-ne entre 600 i 700.
Una altra de les propostes ha estat una berlina dolça amb una botifarra esparracada amb rovellons i salsa de ceps a dins. La proposta del restaurant Sol i Cel de Cal Rosal, com explica el seu propietari, Efrem Vila, buscava la innovació tot fusionant el dolç i el salat. Per ell, l’esdeveniment és tot un encert: «menjar beure i música funciona sempre», apunta.
El restaurant Terra de Berga ha optat per un ramen de bolets, escudella i carn d’olla amb escuma de beixamel i pernil. La innovadora proposta, com explica un dels cuiners, Dani Calderer, ha estat escollida perquè van pensar que si feia fred una sopa calenta triomfaria. I a jutjar per la cua s’hi ha creat, ho han fet.
Un carrer Major «ple de vida»
Els assistents, que no han dubtat a tastar totes aquelles tapes que els han atret, han valorat molt positivament l’esdeveniment. A banda del bon menjar, la berguedana Gemma López destaca que el carrer Major «sol estar una mica mort i aquests esdeveniments li donen vida». De la mateixa manera, Irene Canudas subratlla la importància de revitalitzar el centre de la ciutat i valora que el concurs va ser una excusa més per sortir i passar una bona estona amb les amigues.
Entrega dels dos premis
Els guanyadors dels dos premis es revelaran a les 11 h d'aquesta nit. Els premiats, que encara no han estat nomenats, rebran un premi de 300 euros cadascun.
