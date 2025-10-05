Cistells plens en el concurs de Castallar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
El veí de Granollers Adrià Sagura ha estat proclamat guanyador després en collir 15,2 kg de rovellons, essent el cistell més pesat de l'edició
Els 92 inscrits en el concurs de boletaires infantil han fet disparat la participació entre els més petits
Han sortit a primera hora del matí per omplir de bolets les seves cistelles i així ho han fet. Malgrat l'afluixada dels darrers dies pel que fa a la seva producció per la pujada de temperatures, la desena de participants en el 67è concurs de boletaires de Castellar del Riu han reunit quilos i quilos de bolets. El que n'ha collit més, però, ha estat el veí de Granollers Adrià Segura, que ha arribat al pla de Puigreventós carregant una gran cistella amb 15,2 kg de rovellons que la feien lluir per si sola. Enguany hi ha hagut una destacada participació en el concurs infantil, en què hi ha hagut 92 inscrits, un clar indicatiu que la cultura boletaire tindrà un bon relleu en les pròximes generacions.
Des de bon matí, el pla de Puigreventós ha esdevingut la capital catalana del bolet amb motiu del tradicional certamen de la Penya Boletaire de Berga. Fins a 2.000 persones, com ha assegurat l'organització, s'han aplegat en aquest indret per gaudir al màxim de la jornada. El president de la penya, Ramon Minoves, ha celebrat el "magnífic" desenvolupament que ha tingut, com també la seva bona acollida. Malgrat que el nombre de participants en el concurs general ha disminuït respecte als anys anteriors, "potser per l'afluixada en la producció de bolets dels darrers dies", com assegura, el d'infants ha superat les previsions. L'habitual sol ser que s'hi inscriguin una seixantena, però han acabat superant els 90.
La jornada també ha comptat amb el tradicional nomenament dels Boletaires d'Honor. Aquest any, han estat Clara Santamaria, la presidenta de Dones al Bosc, la primera associació de propietàries forestals de Catalunya; Joan Boig, el conseller delegat del Grup Boix, que actualment està enllestint una nova planta per elaborar plantes de contralaminat a Puig-reig; i Moisès Masanas, president del Consell Comarcal del Berguedà i regidor a l'Ajuntament de Berga.
