Les millors tapes amb bolets competeixen a Berga i aquestes han estat les guanyadores
El guanyador de la millor tapa salada va ser el restaurant Terra i el de la millor tapa dolça, la pastisseria i gelateria Shebert, tots dos, establiments de Berga
Després que el 9è concurs de tapes de la fira Berga Bolet fes embogir el centre de la ciutat el vespre d'aquest dissabte, ja s'han revelat quins són els dos establiments guanyadors. La millor tapa salada va ser el ramen de bolets, escudella i carns d'olla amb escuma de beixamel i pernil, una proposta del restaurant Terra de Berga. El premi de la millor tapa dolça va anar per a la crema catalana de ceps cremada al moment de la pastisseria i gelateria berguedana Shebert. Ambdós establiments van rebre un premi de 300 euros després d'haver seduït els tres membres del jurat i, de segur, a molts dels assistents que van provar les seves creacions.
El concurs celebrat el vespre d'ahir va fer omplir el carrer Major de centenars de persones que no van dubtar a tastar les propostes que més els atreien mentre gaudien de l'ambient. Enguany s'hi han presentat 24 establiments de Berga i comarca, tres més que l'any passat. Tant els restauradors com els aplegats van valorar més que positivament la cita, sigui perquè als elaboradors a donar-se a conèixer o perquè gaudeixen de veure el centre de la ciutat ple de vida.
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- TV3 retarda l’emissió de ‘Bestial’, el programa de Bibiana Ballbè, després de la pluja de crítiques
- Usuaris de Berga i Sallent esclaten contra la «precarietat» del bus que connecta amb Barcelona: «És una odissea diària»
- Manresa dóna la benvinguda a Caixa Guissona en la inauguració de la seva primera oficina en catorze anys
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»