Berga arranja un tram de la xarxa de clavegueram del carrer Mossèn Espelt
L'Ajuntament informa que hi haurà afectacions de trànsit mentre durin les obres, previstes des d'aquest dilluns fins al divendres 17 d'octubre
Regió7
L'Ajuntament de Berga ja iniciat aquest dilluns les obres de reparació d’un tram de la xarxa de sanejament del carrer Mossèn Espelt. Els treballs consistiran en la renovació d’un tram de 57 metres de clavegueram, la construcció de dos pous de formigó, la connexió de les escomeses a la nova conducció i, finalment, la pavimentació del carrer, en una superfície de 548 m2.
Les obres permetran resoldre el problema de filtracions que s’ha detectat en aquesta zona de la xarxa.
Les actuacions previstes tenen un import de 26.607 euros i les executa l’empresa Pasquina S.A., que va ser adjudicatària de la licitació que va fer l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i de la qual l’Ajuntament de Berga és membre adherit al sistema d’adquisició centralitzada.
Afectacions de trànsit durant dues setmanes
Durant les dues setmanes que es preveu que durin les obres, fins al divendres 17 d’octubre, no es permetrà el trànsit de vehicles des de l’inici del carrer (a la cruïlla amb el carrer Lluís Rosal) fins al número 11. En aquest tram tampoc s’hi podrà aparcar.
Coincidint amb la pavimentació d’aquest tram del carrer Mossèn Espelt, al final de les obres també es renovarà el paviment del carrer Lluís Rosal, que dona accés al trànsit de vehicles tant al carrer Balmes com al mateix Mossèn Espelt. L’actuació consistirà en la substitució del paviment de lloses de formigó en mal estat per un paviment d’asfalt, en una superfície de 204 m2.
