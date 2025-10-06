Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Berga arranja un tram de la xarxa de clavegueram del carrer Mossèn Espelt

L'Ajuntament informa que hi haurà afectacions de trànsit mentre durin les obres, previstes des d'aquest dilluns fins al divendres 17 d'octubre

Arranjament d’un tram de la xarxa de clavegueram del carrer Mossèn Espelt de Berga

Arranjament d’un tram de la xarxa de clavegueram del carrer Mossèn Espelt de Berga / Ajuntament de Berga

Regió7

Berga

L'Ajuntament de Berga ja iniciat aquest dilluns les obres de reparació d’un tram de la xarxa de sanejament del carrer Mossèn Espelt. Els treballs consistiran en la renovació d’un tram de 57 metres de clavegueram, la construcció de dos pous de formigó, la connexió de les escomeses a la nova conducció i, finalment, la pavimentació del carrer, en una superfície de 548 m2.

Les obres permetran resoldre el problema de filtracions que s’ha detectat en aquesta zona de la xarxa.

Les actuacions previstes tenen un import de 26.607 euros i les executa l’empresa Pasquina S.A., que va ser adjudicatària de la licitació que va fer l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i de la qual l’Ajuntament de Berga és membre adherit al sistema d’adquisició centralitzada.

Afectacions de trànsit durant dues setmanes

Durant les dues setmanes que es preveu que durin les obres, fins al divendres 17 d’octubre, no es permetrà el trànsit de vehicles des de l’inici del carrer (a la cruïlla amb el carrer Lluís Rosal) fins al número 11. En aquest tram tampoc s’hi podrà aparcar.

Coincidint amb la pavimentació d’aquest tram del carrer Mossèn Espelt, al final de les obres també es renovarà el paviment del carrer Lluís Rosal, que dona accés al trànsit de vehicles tant al carrer Balmes com al mateix Mossèn Espelt. L’actuació consistirà en la substitució del paviment de lloses de formigó en mal estat per un paviment d’asfalt, en una superfície de 204 m2.

Arranjament d’un tram de la xarxa de clavegueram del carrer Mossèn Espelt de Berga

Arranjament d’un tram de la xarxa de clavegueram del carrer Mossèn Espelt de Berga / Ajuntament de Berga

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
  2. La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
  3. El documental que recupera la història i la memòria de les matonaires de Montserrat arriba aquesta nit a 3cat
  4. Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
  5. Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
  6. Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
  7. Rosa Cerarols, cofundadora de l'Associació Konvent: «En una cultura molt subvencionada tothom fa el que sap que se subvenciona»
  8. Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa

Per què vindrà Ada Colau a Manresa d'aquí a onze dies?

Per què vindrà Ada Colau a Manresa d'aquí a onze dies?

Un detingut a Lleida per violar la seva filla de 20 anys en ple carrer davant un altre fill de 8 anys

Un detingut a Lleida per violar la seva filla de 20 anys en ple carrer davant un altre fill de 8 anys

Berga arranja un tram de la xarxa de clavegueram del carrer Mossèn Espelt

Berga arranja un tram de la xarxa de clavegueram del carrer Mossèn Espelt

Cada 24 segons mor al món una persona per suïcidi: el cineasta berguedà Carles Seuba estrena el documental "On the record (també en el cos)"

Cada 24 segons mor al món una persona per suïcidi: el cineasta berguedà Carles Seuba estrena el documental "On the record (també en el cos)"

Álvaro Torres, nutricionista: "Menja una peça de fruita abans de començar amb el menjar"

Álvaro Torres, nutricionista: "Menja una peça de fruita abans de començar amb el menjar"

Montserrat serà l’escenari de l’elecció de la pubilla i l’hereu de Catalunya

Montserrat serà l’escenari de l’elecció de la pubilla i l’hereu de Catalunya

Un grafiti a la façana de la històrica botiga El Rei de la Màgia, del solsoní Pere Rafart: "és una constant, els netegem i l'endemà hi tornen a ser"

Un grafiti a la façana de la històrica botiga El Rei de la Màgia, del solsoní Pere Rafart: "és una constant, els netegem i l'endemà hi tornen a ser"

L'exit de l'any passat anima el Grup Pessebrístic de Manresa a fer un nou curs de pessebres

L'exit de l'any passat anima el Grup Pessebrístic de Manresa a fer un nou curs de pessebres
Tracking Pixel Contents