Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Berga s’acomiada de les germanes Carmelites després de gairebé dos segles de presència

Les últimes cinc religioses deixen la ciutat, posant fi a una història iniciada el 1837, marcada pel servei, l’educació i la cura dels berguedans

L'alcalde, Ivan Sànchez, acomiadant les germanes Carmelites que quedaven a Berga

L'alcalde, Ivan Sànchez, acomiadant les germanes Carmelites que quedaven a Berga / AJ Berga

Regió7

Berga

Berga es queda sense germanes Carmelites. L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, va acomiadar la setmana passada la congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna. Les últimes cinc religioses que fins ara encara residien a la capital del Berguedà es traslladaran a centres residencials d’altres municipis catalans de la congregació.

La vinculació de les Vedruna amb Berga es remunta a l’any 1837, quan Joaquima de Vedruna i un grup d'una quinzena de germanes van arribar a Berga per fer-se càrrec de l’hospital de Sang, que en aquells moments atenia els ferits de les guerres carlines.

Al llarg d’aquests anys, les germanes Vedruna han exercit tasques educatives i sanitàries, entre d’altres. De fet, moltes generacions de berguedans i berguedanes han rebut educació de les Carmelites en una escola (Vedruna) que manté plenament la seva activitat a Berga.

En agraïment a la dedicació de les religioses i estima per la ciutat, l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, va entregar un obsequi a les germanes.

L’alcalde i també regidor de Patrimoni Cultural i Museus, va proposar a la congregació participar en el projecte Àgora Cultural Berga, dedicant a les Vedruna una de les conferències de La peça del mes.

L'alcalde, Ivan Sànchez, amb una de les germanes Carmelites que quedaven a Berga

L'alcalde, Ivan Sànchez, amb una de les germanes Carmelites que quedaven a Berga / Ajuntament de Berga

Història de Vedruna

L’escola Vedruna de Berga va ser fundada l’any 1858, tot i que la seva història es remunta un temps abans. El 1837, Joaquima de Vedruna i 15 germanes van arribar a Berga per fer-se càrrec de l’hospital de Sang, que en aquells moments atenia als ferits de les guerres carlines. Un dia abans de la caiguda de Berga en mans d'Espartero, Joaquima i el seu grup de germanes van emigrar cap a França on van viure tres anys. L’any 1857, la Congregació va tornar a Berga i va fundar diferents institucions: L'Amparo, per a nens orfes de la guerra; l’Escola al costat de l’Hospital (l'hospital Vell) l’Escola Dominical per a un nombre considerables de noies més grans; i una Residència a la Colònia Rosal, a 3 km de Berga, per a les noies dels masos que treballaven a la fàbrica tèxtil. Donada la poca capacitat de l’escola antiga i la seva situació pròxima a l’hospital, es va decidir construir la nova escola a la zona dels Pedregals, on es troba ubicada actualment.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
  2. El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
  3. El documental que recupera la història i la memòria de les matonaires de Montserrat arriba aquesta nit a 3cat
  4. Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
  5. Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
  6. Rosa Cerarols, cofundadora de l'Associació Konvent: «En una cultura molt subvencionada tothom fa el que sap que se subvenciona»
  7. Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
  8. Les millors tapes amb bolets competeixen a Berga i aquestes han estat les guanyadores

Tous celebra el 40è aniversari del seu icònic ós

Tous celebra el 40è aniversari del seu icònic ós

Berga s’acomiada de les germanes Carmelites després de gairebé dos segles de presència

Berga s’acomiada de les germanes Carmelites després de gairebé dos segles de presència

Documenten al Parc Natural del Cadí-Moixerò una espècie de ratpenat en perill d'extinció a Catalunya

Documenten al Parc Natural del Cadí-Moixerò una espècie de ratpenat en perill d'extinció a Catalunya

El programa Dones Actives consolida la seva tasca d’inclusió social i intercultural a Berga

El programa Dones Actives consolida la seva tasca d’inclusió social i intercultural a Berga

Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei

Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei

Transgourmet Ibèrica nomena Sílvia Otero nova directora executiva d'Operacions

Transgourmet Ibèrica nomena Sílvia Otero nova directora executiva d'Operacions

Un ferit en un xoc entre dos cotxes a la C-16, a Guardiola de Berguedà

Un ferit en un xoc entre dos cotxes a la C-16, a Guardiola de Berguedà

Sant Fruitós activa un agermanament amb la ciutat boliviana de Sucre

Sant Fruitós activa un agermanament amb la ciutat boliviana de Sucre
Tracking Pixel Contents