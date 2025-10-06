Berga s’acomiada de les germanes Carmelites després de gairebé dos segles de presència
Les últimes cinc religioses deixen la ciutat, posant fi a una història iniciada el 1837, marcada pel servei, l’educació i la cura dels berguedans
Regió7
Berga es queda sense germanes Carmelites. L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, va acomiadar la setmana passada la congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna. Les últimes cinc religioses que fins ara encara residien a la capital del Berguedà es traslladaran a centres residencials d’altres municipis catalans de la congregació.
La vinculació de les Vedruna amb Berga es remunta a l’any 1837, quan Joaquima de Vedruna i un grup d'una quinzena de germanes van arribar a Berga per fer-se càrrec de l’hospital de Sang, que en aquells moments atenia els ferits de les guerres carlines.
Al llarg d’aquests anys, les germanes Vedruna han exercit tasques educatives i sanitàries, entre d’altres. De fet, moltes generacions de berguedans i berguedanes han rebut educació de les Carmelites en una escola (Vedruna) que manté plenament la seva activitat a Berga.
En agraïment a la dedicació de les religioses i estima per la ciutat, l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, va entregar un obsequi a les germanes.
L’alcalde i també regidor de Patrimoni Cultural i Museus, va proposar a la congregació participar en el projecte Àgora Cultural Berga, dedicant a les Vedruna una de les conferències de La peça del mes.
Història de Vedruna
L’escola Vedruna de Berga va ser fundada l’any 1858, tot i que la seva història es remunta un temps abans. El 1837, Joaquima de Vedruna i 15 germanes van arribar a Berga per fer-se càrrec de l’hospital de Sang, que en aquells moments atenia als ferits de les guerres carlines. Un dia abans de la caiguda de Berga en mans d'Espartero, Joaquima i el seu grup de germanes van emigrar cap a França on van viure tres anys. L’any 1857, la Congregació va tornar a Berga i va fundar diferents institucions: L'Amparo, per a nens orfes de la guerra; l’Escola al costat de l’Hospital (l'hospital Vell) l’Escola Dominical per a un nombre considerables de noies més grans; i una Residència a la Colònia Rosal, a 3 km de Berga, per a les noies dels masos que treballaven a la fàbrica tèxtil. Donada la poca capacitat de l’escola antiga i la seva situació pròxima a l’hospital, es va decidir construir la nova escola a la zona dels Pedregals, on es troba ubicada actualment.
