Documenten al Parc Natural del Cadí-Moixerò una espècie de ratpenat en perill d'extinció a Catalunya
Es tracta d'un exemplar de rater Bechstein i és el primer cop que es troba a tanta alçada a la península Ibèrica
ACN
Investigadors del Grup de Recerca de Biodiversitat i Bioindicadors (BiBio) han capturat per primer cop al Parc Natural del Cadí-Moixeró una espècie de ratpenat que es troba en perill d'extinció a Catalunya. És un exemplar de rater Bechstein ('Myotis bechsteinii'), una espècie amb molt poques cites, la majoria de les quals a la serralada Pre-Pirinenca i en cotes entre els 500 i els 1.000 metres. Segons els investigadors, aquesta cita representa un rècord d'alçada per l'espècie a la península Ibèrica i és la segona cita més alta a Europa. La captura confirma la gran diversitat d'espècies de ratpenats presents al Parc Natural del Cadí-Moixeró, on actualment ja hi ha 22 de les 29 espècies presents a Catalunya.
La descoberta es va realitzar el 17 de setembre en el marc de l'encàrrec que el parc natural va realitzar als investigadors del BiBio, vinculat al Museu de Ciències Naturals de Granollers, per buscar espècies rares de ratpenats per complementar el Programa de Seguiment de Ratpenats de Catalunya. Durant la campanya, es van capturar i alliberar un total de 150 ratpenats de 8 espècies, i es va aconseguir una captura excepcional d'exemplar de rater de Bechstein.
La troballa, segons expliquen els experts, té un doble valor perquè és la primera cita de l'espècie al Parc Natural del Cadí-Moixeró i, a més, és la cita realitzada a més alçada a la península Ibèrica, concretament a 1.870 metres d'altitud, molt a prop de la cita més alta d'Europa (1.907 metres a Polònia). La presència d’aquesta espècie a tanta alçada podria estar vinculada a l'increment de temperatures provocat pel canvi climàtic perquè la campanya es va dur a terme a temperatures nocturnes excepcionalment altes pel mes de setembre (uns 20 °C).
La troballa permet als gestors reforçar la seva tasca per tal de protegir els pocs rodals de bosc madur presents al parc natural, localitats on les femelles de ratpenat de Bechstein i altres ratpenats forestals poden trobar refugi. La campanya també ha permès ampliar el coneixement de la població més important coneguda a la península Ibèrica de ratpenat argentat, espècie de la qual s'està estudiant les seves zones de refugi i cacera d’insectes.
El rater de Bechstein és una espècie que viu en boscos caducifolis madurs i ben conservats amb peus d'arbres vells, principalment en rouredes i fagedes d'ambients temperats, i que sobretot es troba pel centre i est d'Europa. A Catalunya n'hi ha molt poques cites, la majoria a la serralada Pre-Pirinenca i en cotes entre els 500 i els 1000 metres.
Els ratpenats són els únics mamífers voladors i tenen un paper essencial en el control d'insectes plaga, tant de boscs com de cultius. A Catalunya els ratpenats estan protegits i serveixen de bioindicadors de l'estat de conservació de diferents hàbitats.