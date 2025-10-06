Neix al Berguedà un projecte de ciència ciutadana per descobrir el patrimoni forestal
'Explora el bosc que t’envolta' és una iniciativa per fomentar la descoberta, la participació i la valoració del bosc com a patrimoni natural i cultural del territori
Redacció
La biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga i l’Exploratori dels Recursos de la Natura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a través de la Fundació Politècnica de Catalunya, impulsen el projecte Explora el bosc que t’envolta, una iniciativa de ciència ciutadana que convida la població a descobrir i valorar el patrimoni forestal del Berguedà mitjançant activitats experimentals, tallers, ponències i sortides al bosc. El projecte compta amb el suport de l’Ajuntament de Berga i la Diputació de Barcelona, i es presentarà dimarts 7 d’octubre a les 18.30 h a la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet.
Aquesta proposta s’emmarca dins el programa BiblioLab, que promou les biblioteques com a espais de coneixement compartit i experimentació. La convocatòria CoCrea BiblioLab 2025 de la Diputació ha atorgat una subvenció a l’Exploratori per dur a terme el projecte, en col·laboració amb la biblioteca i el consistori berguedà. La regidora de Drets Culturals, Rosa Rodríguez, ha destacat que "la iniciativa s’emmarca en el Pla de drets culturals de la Diputació, que entén la ciutadania com a agent actiu i generador de coneixement comunitari". Rodríguez també ha subratllat que el projecte permet "obrir una nova línia de treball conjunt entre la biblioteca i l’exploratori".
El Berguedà, amb un 86 % del territori cobert per boscos, és un escenari ideal per desenvolupar una proposta d’aquestes característiques. Segons la directora fundadora de l’Exploratori, Dolors Grau, "fa anys que treballem en projectes de ciència ciutadana, especialment en l’àmbit del bosc i la sostenibilitat, i el Berguedà és el lloc perfecte per continuar-ho fent". Els participants es convertiran en observadors i analistes del seu entorn natural, tot generant dades, consciència ambiental i coneixement compartit sobre la gestió sostenible dels boscos.
El projecte inclou diversos camps d’estudi i experimentació, com la qualitat de l’aire i de l’aigua, l’aprofitament forestal sostenible, els productes no fustaners com els bolets i les plantes aromàtiques, la biodiversitat i el canvi climàtic. Aquesta mirada transversal connecta amb diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, entre els quals la salut i benestar, l’aigua neta i sanejament, l’acció climàtica i la vida terrestre.
Entre octubre de 2025 i juny de 2026, la iniciativa combinarà activitats a la biblioteca i sortides al medi natural. El programa inclou sis sessions a la biblioteca amb ponències, tallers de reconeixement de plantes o elaboració d’olis essencials i espais de debat ciutadà, així com dues sortides al bosc per identificar espècies i fer mesures ambientals. També s’hi sumarà l’exposició Emboscades. Dones i bosc, dedicada a la presència femenina en el món forestal. Totes les activitats estan pensades per a totes les edats i no caldrà inscriure’s al projecte complet per participar-hi.
La directora de la biblioteca, Fina Sala, ha valorat molt positivament la iniciativa, destacant que "és una nova oportunitat per obrir la biblioteca a formes innovadores de coneixement i experimentació". Sala ha remarcat que la proposta “ha estat molt ben valorada per la seva diferenciació temàtica i la qualitat del programa”.
Canvi de direcció a l'Exploratori
El projecte coincideix amb una nova etapa per a l’Exploratori dels Recursos de la Natura. Amb de la jubilació de la berguedana Dolors Grau, el relleu a la direcció l’assumeix Ramon Canal, professor berguedà i investigador berguedà de la UPC, que ha expressat la seva voluntat de "continuar treballant amb l’Ajuntament, la biblioteca i altres entitats per seguir acostant la ciència a la ciutadania".
