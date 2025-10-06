Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El programa Dones Actives consolida la seva tasca d’inclusió social i intercultural a Berga

El projecte arrenca aquest dilluns amb cinc propostes gratuïtes adreçades a dones a partir de 12 anys. S'allargaran fins al 22 de desembre i es fan a l'Espai Jove

La 10a edició de Dones Actives proposa activitats a l’Espai Jove de Berga

La 10a edició de Dones Actives proposa activitats a l'Espai Jove de Berga / Ajuntament de Berga

Regió7

Berga

L’àrea de Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Berga posa en marxa aquest octubre un nou trimestre del projecte Dones Actives, una iniciativa que arriba a la desena edició i que vol promoure espais d’intercanvi cultural, participació i inclusió entre dones del municipi. Té com a eix principal la convivència i la cohesió social des d’una mirada intercultural i feminista, fent servir la llengua catalana com a eina d’inclusió i cohesió comunitària.

Enguany, el programa amplia la seva oferta i proposa cinc activitats diferents: tallers d’autodefensa feminista, exercicis de tonificació, salut i reacondicionament físic, autoconeixement i sòl pelvià femení, i expressió corporal. Les sessions s’adrecen a dones a partir de 12 anys i es faran a l’Espai Jove de Berga, al carrer Mn. Espelt, 13. Tot i que les activitats són gratuïtes, cal inscriure’s prèviament perquè les places són limitades.

El projecte forma part de la iniciativa La cultura ets tu!, i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i del Pacte d’Estat contra la violència de gènere. Vol ser un espai per compartir inquietuds, ampliar la xarxa de contactes i potenciar l’empoderament femení, fomentant el creixement personal i l’autoconeixement entre dones de diferents edats, orígens i situacions.

Les activitats

La primera activitat serà un taller d’autodefensa feminista, dinamitzat per Ana Jorge, que es fa els dilluns, des d'aquest 6 d’octubre al 22 de desembre, de 17.30 a 19 h. L’objectiu és treballar l’autoestima, la força personal i col·lectiva, i aprendre eines per defensar-se de les violències masclistes.

Les sessions d’exercicis de tonificació, a càrrec d’Ona Rodríguez, fomentaran la pràctica esportiva i els hàbits saludables entre dones. Es faran els dimecres, del 8 d’octubre al 10 de desembre, de 19 a 20 h, i els dijous, del 9 d’octubre a l’11 de desembre, de 10 a 11 h.

El taller de salut dona i reacondicionament físic, conduït per Míriam Cano i Joan Tuson, està pensat per iniciar-se en l’exercici físic tenint en compte patologies habituals després d’un part, una cirurgia o dolors crònics. Es farà el dissabte 22 de novembre, de 10 a 12 h. També amb Cano i Tuson, es farà el taller d’autoconeixement i sòl pelvià femení, que proposa exercicis per treballar la mobilitat, la respiració i la tonificació de la zona baixa del cos. L’activitat tindrà lloc el dissabte 29 de novembre, de 10 a 12 h.

Finalment, Iris Hinojosa dirigirà el taller d’expressió corporal, un espai per connectar amb una mateixa i amb les altres dones a través del cos i el moviment creatiu. Es farà els divendres, del 24 d’octubre al 19 de desembre, de 10 a 11.30 h.

