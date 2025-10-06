Entrevista | Adrià Segura Guanyador del primer premi del concurs de boletaires de Castellar del Riu
«Quan ens trobem brossa al bosc, els boletaires la recollim»
El veí de Granollers de 30 anys i amb vinculació a Berga va sortir victoriós en el certamen amb la cistella de rovellons de més pes, essent la primera vegada que hi participava
Com ha viscut la jornada del concurs de boletaires de Castellar del Riu?
Molt bé. Era el primer cop que hi participava i trobo que l’organització ha estat fantàstica. El meu sogre, que hi ha participat en diverses ocasions és qui em va animar a apuntar-m’hi. El Pla de Puigventós és una molt bona zona per buscar bolets i, a més, durant tot el dia hi ha hagut molta canalla, la qual cosa és important per transmetre’ls aquesta gran passió.
Quantes hores ha estat buscant bolets pel certamen?
M’he llevat ben d’hora. He sortit pels volts de les 6 h del matí i hi he estat, ben bé, fins a les 12 h del migdia, quan faltava poc per la pesada dels cistells. En total han estat unes sis hores; és una bona tirada (diu, entre riures).
Quan va a buscar bolets, sol trobar-se els boscos en bon estat?
Majoritàriament sí. Depenent de la zona. Però és cert que, malauradament, moltes vegades ens trobem deixalles de gent que esmorza al bosc i llença la brossa allà mateix. En aquest sentit, crec que seria necessari fer una mica més de conscienciació per conservar en bon estat els entorns.
Quin paper hi jugueu els boletaires en això?
Moltes vegades som els mateixos boletaires que recollim la brossa que ens trobem quan anem pels boscos, tot i que no tenim cap obligació. Ho fem, simplement, per respecte al medi ambient. És molt maco anar a la muntanya i al bosc, però hem d’assegurar-nos de tenir-ne cura i mantenir-lo en bones condicions.
D’on li ve l’afició d’anar a buscar bolets?
Fa molts anys hi solia anar sovint, sobretot, acompanyat del meu avi. Després van venir uns anys en què ho vaig deixar una mica de costat i ara l’he tornat a reprendre pel meu sogre, que és de Berga i ha estat boletaire tota la vida. Torno a gaudir molt d’aquesta afició.
