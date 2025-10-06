Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Es despren un tros de façana i cau sobre un cotxe a Puig-reig

L'accident ha tingut lloc a 1/4 de 2 del migdia al carrer de Sant Jordi

Sanejament d'una teulada a Puig-reig

Sanejament d'una teulada a Puig-reig / Bombers de la Generalitat

Alba Díaz

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dilluns al migdia en el despreniment de la façana d'un bloc a Puig-reig. L'incident ha tingut lloc a les 13:16 hores en un edifici del carrer de Sant Jordi. El despreniment ha afectat un cotxe, però segons informen fonts del cos, cap persona ha resultat ferida.

Dues dotacions s'han traslladat fins al lloc dels fets per treballar en el sanejament de la façana.

