Els Mossos no descarten que hi hagi més d'un responsable darrere del llançament de pedres a la C-16, a Balsareny
L'alcalde del municipi fa una crida a l'autor o autors "perquè s'ho pensin dues vegades abans de jugar amb la vida de les persones"
Els Mossos d’Esquadra tenen en marxa una investigació per identificar l’autor o els autors del llançament de pedres des d’un pont de la C-16, al terme de Balsareny. El cos no descarta que darrere dels llançaments, que han deixat un total de quatre cotxes danyats i una agent dels Mossos ferida, hi hagi més d'una persona implicada, ni tampoc que hi pugui haver menors d'edat.
L’últim episodi va tenir lloc diumenge, quan un vehicle va rebre l’impacte d’una pedra sense que constin persones ferides. El dia anterior, tres cotxes més van resultar danyats i una patrulla dels Mossos desplaçada al lloc també va ser objecte d’una pedregada. En aquell moment, una agent que viatjava de copilot va resultar ferida lleu pel trencament dels vidres del vehicle policial. Des de l’últim incident, la nit de diumenge, no s’ha registrat cap altre llançament, segons informen els Mossos.
L'alcalde de Balsareny, Isidre Viu, ha lamentat els incidents i ha fet una crida als responsables perquè "s’ho pensin dues vegades abans d’actuar, ja que estan jugant amb la vida de les persones". També els ha animat a "reconèixer que s'han equivocat i a assumir responsabilitats, ja que això podria contribuir a una reducció de la pena".
D'ençà que es va produir el primer incident, dissabte a la nit, explica que la Policia Local s'ha posat a disposició dels Mossos i que s'ha reforçat la vigilància a la zona. Tanmateix, diu que és un punt de la carretera on no hi ha càmeres de vigilància i que els autors han passat desapercebuts en actuar de nit. "No sabem si és una sola persona o si és un grup de més gent". En aquest sentit, ha demanat no fer especulacions i deixar treballar els cossos de seguretat.
Viu també ha explicat que fins ara no s'havia registrat cap episodi similar al municipi. "Hem tingut altres bretolades, com el trencament de vidres del pavelló o de l’escola, però mai no s’havia produït un llançament de pedres a la carretera".
El pont des d'on s'han produït els llançaments es troba a l'altura del punt quilomètric 69, a prop de la sortida nord del municipi.
