El grup Colònies a Borredà, de Berga, celebra 50 anys de vivències, records i lleure
La capital del Berguedà reunirà aquest cap de setmana centenars d’antics i actuals participants per celebrar la trajectòria d’una entitat que ha marcat generacions
Regió7
El grup Colònies a Borredà, de Berga, celebrarà aquest cap de setmana el seu 50è aniversari amb una festa oberta a tota la ciutat. Antics i actuals participants, monitors i famílies estan convidats a retrobar-se per commemorar cinc dècades d’història d'aquesta entitat de voluntariat i d’educació en el lleure. "Estem molt contents i satisfets per la bona salut amb què arriba l’entitat. Serà un cap de setmana de retrobaments i records, perquè si Colònies a Borredà ha estat, és i serà, és gràcies a totes les persones que hi han passat al llarg dels anys", expliquen des de l’organització. Recorden que Colònies a Borredà mou cada any 400 infants i joves i que des dels inicis ha tingut més de 4.900 participants, d'entre 5 i 18 anys.
Dissabte: activitats, sopar i concert
Els actes començaran dissabte, 11 d'octubre, a les 16 h al Pavelló Vell de Berga amb la benvinguda oficial i l’actuació del grup infantil Rikus. A les 17.30 h començarà la Revetlla de revetlles, una activitat que vol homenatjar les festes tradicionals que es fan a la casa de colònies de Borredà cada estiu. Músics i monitors de totes les generacions oferiran un recorregut musical per les cançons i danses típiques que han marcat la història del grup. L’espectacle estarà presentat per Jordi Torrabadella, Aleix Canudas i Mariona Linares.
A les 21 h tindrà lloc el sopar d’aniversari al Pavelló, amb una intervenció del president del grup, Enric Barrios, i la tradicional bufada d’espelmes del pastís. Els tiquets per al sopar ja s’han exhaurit, amb més de 500 persones confirmades.
A partir de les 23 h, la festa continuarà amb el concert de nit, amb el grup berguedà Thug Life. Paral·lelament, hi haurà servei de barra i també es vendrà la típica llet amb colacao de les colònies. La nit acabarà amb una sessió de punxadiscos a càrrec d’Anís i Moscatell.
Diumenge: pujada a Queralt i activitats familiars
L’endemà, diumenge 12 d'octubre, les activitats continuaran amb una trobada de monitors, famílies i infants a les 9.30 h davant de l’Escola Municipal de Música de Berga. Des d’allà, tots els participants pujaran a peu fins al Santuari de Queralt, acompanyats d’una xaranga i dels gegants de l'entitat, en un ambient festiu.
En arribar a la Font Negra, es farà esmorzar popular, i a les 12.30 h, a l’interior del Santuari, tindrà lloc un acte institucional amb parlaments i música en directe. Aquesta trobada servirà també per fer una ofrena a la Mare de Déu de Queralt, tal com fan cada estiu els equips de monitors abans d’iniciar les colònies.
Un aniversari obert a tothom
Totes les activitats són obertes a la ciutadania, i es preveu una gran participació de persones que han format part del grup Colònies a Borredà al llarg dels anys. La festa del 50è aniversari es fa possible amb el suport de l’Ajuntament de Berga, la Fundació Pere Tarrés i la Generalitat de Catalunya.
