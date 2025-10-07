Intervenen 4,3 kg de marihuana i altres substàncies en un 'grow shop' de Berga i investiguen una persona
La inspecció detecta irregularitats administratives en un establiment comercial dedicat a la venda de productes relacionats amb el cultiu de cànnabis. S'ha sol·licitat la suspensió cautelar del local
Regió7
La Policia Local de Bergai la Guàrdia Civil han intervingut en un establiment comercial dedicat a la venda de productes relacionats amb el cultiu de cànnabis (grow shop) 4,3 quilos de marihuana, 4,37 grams d’haixix i 14 paquets amb 49 llavors de diversa tipologia. S’han obert diligències i una persona està sent investigada per un presumpte delicte contra la salut pública.
La inspecció va ser el 23 de setembre en una actuació en dos grow shops, segons ha comunicat aquest dimarts l'Ajuntament de Berga. Es va fer en el marc dels controls periòdics per garantir la seguretat ciutadana i el compliment de la normativa vigent.
Més infraccions
A més de la intervenció de substàncies, els agents van detectar altres irregularitats administratives. Una infracció de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), ja que el local disposava de càmeres de videovigilància orientades parcialment a la via pública i sense la senyalització obligatòria dels rètols normalitzats informatius. Una altra infracció per obres no autoritzades i/o no comunicades. I una infracció de la Llei 38/1998, de 28 de desembre, d’impostos especials, per no disposar de factures dels productes a la venda.
Demanen la suspenció cautelar de l'activitat
A conseqüència d’aquestes irregularitats s’ha sol·licitat la suspensió cautelar de l’activitat de l’establiment, a l’espera de la resolució administrativa corresponent. L’Ajuntament de Berga ha destacat la col·laboració del teixit comercial de la ciutat recordant que aquesta actuació s’emmarca en els controls habituals sense que representi cap estigmatització del conjunt d’establiments ni dels diferents eixos comercials.
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Denuncien una segona agressió a un conductor de bus de Manresa en menys d'un mes