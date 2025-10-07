Trencar l’estigma i donar veu a la salut mental: el Berguedà dedica l’octubre a la sensibilització
La Taula de Salut Mental, formada per una quinzena d’entitats de la comarca, impulsa una àmplia programació d’activitats per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental
El Berguedà commemora el Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra el 10 d’octubre, amb una programació extensa i diversa que s’estén al llarg de tot aquest mes. Els actes estan organitzats per la Taula de Salut Mental del Berguedà, un espai que agrupa una quinzena d’entitats que treballen conjuntament per promoure el benestar emocional i mental a la comarca.
L’objectiu central de la iniciativa és lluitar contra l’estigma que encara envolta els trastorns mentals i donar visibilitat a les persones que conviuen amb aquestes realitats. Tal com destaca Rosa Circuns, membre de la Taula, "hem preparat una sèrie d’activitats per conscienciar la ciutadania sobre la importància de la salut mental i trencar prejudicis. La programació és extensa i inclou propostes variades, des de tallers pràctics i xerrades, fins a cinema, literatura, teatre i activitats artístiques".
Entre les activitats més destacades hi ha l’exposició La fotografia de l’emoció, amb treballs realitzats per persones vinculades a la Fundació Horitzó i Fundació Hospitalàries, que serà itinerant per diverses biblioteques del Berguedà. També s’han programat tallers per gestionar l’estrès i reconnectar amb un mateix, projeccions cinematogràfiques, caminades, micropíndoles de teatre i recitals poètics. A més, la proposta inclou activitats dirigides a nadons, infants i adolescents, així com clubs de lectura amb la presència d’autors.
La majoria d’actes tindran lloc a Berga, Puig-reig i Gironella, tot i que també hi haurà tallers i activitats itinerants que arribaran a altres municipis de la comarca.
Programació general
Exposició de fotografies La fotografia de l’emoció. Les han creat persones vinculades a la Fundació Horitzó i Fundació Hospitalàries, amb acompanyament de Sílvia Fresneda, fotògrafa. S’exposa del 25 de setembre al 19 d’octubre a la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, Berga. Del 20 d’octubre al 9 de novembre a la Biblioteca Guillem de Berguedà, Puig-reig. Del 10 de novembre al 30 de novembre a la Biblioteca de Gironella.
DIMECRES 8 D’OCTUBRE
Xerrada debat entorn de la depressió i el dol, dinamitzada per Aitor Cañadas, referent de benestar emocional i comunitari de l’EAP Berga Centre. A les 18 h al Casal Cívic i Comunitari de Berga.
DIJOUS 9 D’OCTUBRE
Mandala col·lectiu amb sorra per la salut, pau i amor, a càrrec d’Aldo Cardoso, artista terapeuta. De 10 a 13 h a SRC, Pl. dels Països Catalans 4, baixos, a Berga.
DIVENDRES 10 D’OCTUBRE
Caminada per a la salut mental. Inici a les 10 h amb sessió d’estiraments a la Pl. dels Països Catalans. Recorregut fins a la Serra de Noet i tornada a la Pl. de Sant Pere. Cloenda amb lectura de manifest.
Ràdio al carrer per a la salut mental. A les 10.30 h a la plaça de Sant Pere, Berga, amb la participació de joves estudiants de l’Institut Guillem de Berguedà de Berga.
DIJOUS 23 D’OCTUBRE
Micropíndoles de teatre, al Sindicat d'Olvan. A les 18 h. Es faran tres peces de petit format a càrrec d’entitats de salut mental: El aire que me habita – Hanami Danza (Sabadell); El club de la lucha emocional – Còmic combinada (Badalona); Diariament – Fundació Horitzó del Berguedà.
Actes a les biblioteques
DIJOUS 9 D’OCTUBRE, 18:30 h
Hora del conte: Plou i fa sol a càrrec d’Ada Cusidó. Per als nens i nenes de 2n i 3r de primària de les escoles del poble. A les 9.30 h a biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig.
Literatura infantil sobre el dol. Pautes de gestió emocional per a pares amb fills adolescents. A les 17.30 h a la biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig i a càrrec del CAP Puig-reig.
Recital poètic. A les 18 h a la Biblioteca de Gironella, amb la col·laboració de Fundació Horitzó.
Cultura i ment: les biblioteques amb la salut mental. Presentació del llibre Acròbates i emocionals: com sobreviure als teus pensaments de M. Dolors Clotet Villardell. A les 18.30 h a la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga.
DIVENDRES 10 D’OCTUBRE
Del bressol a la lluna, activitat per a nadons de 0-3 anys. A partir de les 17 h a la biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig.
DISSABTE 11 D'OCTUBRE
Sessió de contes, amb petits objectes i amb cinc llibres de cartró com a protagonistes. Contes per descobrir la música, la poesia, els animals, els nombres i els instruments, amb Gina Clotet. A les 11 h a la biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig.
DIJOUS 16 D’OCTUBRE
Hora del conte: Hans i la inspiració perduda a càrrec de Laura Bernis. Un conte de creació pròpia per a infants a partir de 2 anys. A les 18.30 h a la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga.
Club de lectura comarcal. Trobada dels clubs de lectura del Berguedà i Vilada. Massa deutes amb les flors, amb l’autora Iolanda Batallé i ho dinamitzarà Chantal Poch, poetessa i bibliotecària. A les 17 h passejada pels Pins del Metge de Vilada. A les 18 h. Club de Lectura al Casal Pirinenc de Vilada.
Cal inscripció prèvia a les biblioteques o al bibliobús abans del 7 d'octubre. Hi haurà transport.
DIJOUS 23 D’OCTUBRE
Taller de biblioteràpia i prescripció lectora amb Laura Garcia, a les 17 h a Avià.
DIMARTS 28 D’OCTUBRE
Pautes de gestió emocional per a pares amb fills adolescents, a les 17.30 h a la biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig.
DIMECRES 29 D’OCTUBRE
Club de lectura. Només terra, només pluja, només fang, de Montse Albets, Premi Llibreter 2025. Amb la presència de l’autora. A les 19 h a la biblioteca Guillem de Berguedà, Puig-reig.
DURANT TOT EL MES D’OCTUBRE
Laboratori de lectura Ens cuidem. Exposició bibliogràfica amb una selecció de llibres i pel·lícules sobre salut mental. I aparador cultural Sylvia Plath i el seu món a la seva poesia. A la biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig.
DIJOUS 6 DE NOVEMBRE
Hora del conte: Tinc un cap de pardals, amb Clara Gavaldà. A les 17.30 h a la Biblioteca de Gironella.
Taller de biblioteràpia i prescripció lectora, a les 17.30 h a Cal Rosal.
DIMECRES 26 DE NOVEMBRE
Taller de biblioteràpia i prescripció lectora, a les 16 h al Bibliobús Pedraforca a Guardiola de Berguedà.
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Denuncien una segona agressió a un conductor de bus de Manresa en menys d'un mes