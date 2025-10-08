Berga llegirà els noms d’infants morts a Gaza en un acte per la pau
L'associació Berguedà contra el Genocidi anima a reservar torn per participar dissabte en la lectura
La plaça de Sant Pere de Berga acollirà dissabte, 11 d’octubre, a partir de les 10 del matí, una lectura pública dels noms dels infants assassinats a Gaza, arran de l’ofensiva que Israel va començar fa dos anys. Ja són més de 18.500 nens i nenes morts.
L’acte l’organitza la nova associació Berguedà contra el Genocidi (BcG), que vol donar veu al dolor i la impotència que moltes persones del Berguedà senten davant la tragèdia que viu el poble palestí. Per participar en la lectura es pot reservar un torn de 10 minuts clicant aquí. De moment, un dels que s’ha sumat a la convocatòria és l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez. A més, es convida tothom a portar calçat infantil per escampar a terra, espelmes o flors.
Segons Manel García, de BcG, «cada dia continuen morint infants a Gaza. No podem restar indiferents. Creiem que, encara que siguin petits, actes com aquest sumen i multipliquen la consciència col·lectiva. Si ho fem bé, pot tenir un impacte simbòlic i visual molt potent, fins i tot replicable en altres comarques».
