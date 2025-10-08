El Consell del Berguedà demana el servei de Bus Exprés per millorar la mobilitat amb Manresa i Barcelona
Representants de l'ens comarcal exposen a la directora general de Transport i Mobilitat les necessitats en el transport públic
Regió7
El Consell Comarcal del Berguedà ha reclamat aquest dimecres la implantació d’un servei de Bus Exprés que connecti Berga amb Manresa i Barcelona, amb l’objectiu de millorar la mobilitat i les connexions de la comarca.
La petició s’ha traslladat durant la visita de la directora general de Transport i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, María Jesús López, a la seu del Consell. La trobada ha servit per analitzar les necessitats actuals en matèria de transport públic i reforçar la col·laboració entre administracions.
Entre les propostes principals, el Consell ha plantejat la creació d’un servei Bus Exprés amb 10 expedicions d’anada i 10 de tornada de dilluns a divendres, amb parades intermèdies limitades. Aquesta nova línia permetria millorar la connexió entre Berga i Manresa i Berga i Barcelona, especialment tenint en compte que el Berguedà no disposa de servei ferroviari. Segons l’ens comarcal, el nou servei suposaria un pas endavant en l’equitat territorial, seguint l’exemple d’altres zones com el Garraf, Vic o Mataró, on ja s’han desplegat línies similars.
El Consell també ha reclamat reforçar la línia Berga-Barcelona, actualment la més utilitzada de la comarca. Aquesta disposa d’11 expedicions diàries entre les 5.30 h i les 18 h, però en determinades franges es troba saturada. L’ampliació de freqüències, asseguren, és prioritària per adaptar-se a les necessitats reals de mobilitat dels berguedans.
Un altre dels punts tractats ha estat el transport a demanda, considerat essencial per garantir la connectivitat dels nuclis més aïllats d’una comarca extensa i amb població dispersa. El Consell ha posat sobre la taula la necessitat d’incrementar el finançament d’aquest servei per adaptar-lo als costos actuals i ampliar la cobertura als municipis on ja opera.
Des del Departament de Transport i Mobilitat, María Jesús López ha expressat la voluntat de donar resposta a les demandes i ha confirmat que s’està treballant per ampliar i millorar els serveis de transport públic al Berguedà. A més, ha anunciat que aquestes propostes s’inclouran en el futur Pla Estratègic de Mobilitat de Catalunya.
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El negoci de la compravenda de palets de productes retornats d’Amazon: «El camió que arriba avui està venut demà»
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Necrològiques del 4 d'octubre del 2025
- Detenen un veí de Castellbell per presentar-se a casa d'un regidor i amenaçar-lo de mort: 'Vam patir per si ens feia mal