La Cursa de la Dona ha aportat fins ara 49.000 euros a la investigació mèdica
Ginkgo, l’associació del Berguedà que lluita contra el càncer, destina els fons recaptats al laboratori IDIBELL per a projectes de recerca i millora de tractaments
La solidaritat berguedana es tradueix en recerca mèdica. Des de la primera edició de la Cursa i Caminada de la Dona, l’any 2018, l’entitat de lluita contra el càncer Ginkgo ha aconseguit recaptar 49.000 euros que s’han destinat al laboratori IDIBELL, un centre de referència en la investigació del càncer. Els fons recaptats s’inverteixen cada any en algun projecte científic, contribuint a millorar els tractaments i la supervivència de les persones afectades per la malaltia.
Segons Aurora Fernández, presidenta de Ginkgo, els 49.000 euros «és una xifra molt bona». Detalla que el 2018 es van recaptar 4.450 euros i l’any passat els diners gairebé es van doblar arribant als 8.050 euros.
450 participants
La Cursa i Caminada de la Dona se celebrarà el 19 d’octubre a Berga, Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer de Mama, amb sortida a les 10 del matí de la plaça de la Font del Ros. L’organització espera aplegar uns 450 participants, per recórrer quilòmetres en una volta a la Serra de Noet. «És accessible per a tothom i amb un esperit familiar i festiu», comenta Fernández, que afegeix que enguany hi haurà una masterclass de zumba amb Sandra Tristante.
Inscripcions
La inscripció, amb un cost de 10 euros per a majors de 8 anys, es pot fer de manera presencial fins al 15 d’octubre, de 5 a 7, a la botiga de Ginkgo (carrer Major, 6). I aquest dissabte 11 d’octubre estarà oberta d’11 a 1. També es pot fer la inscripció a través d’un formulari en línia: clica aquí. La recollida de dorsals i bosses d’obsequi es farà el dissabte 18 d’octubre a l’Hotel d’Entitats, de 10 a 1 i de 5 a 8.
Càncer de mama
La prova, de caràcter no competitiu, té com a objectiu visibilitzar el càncer de mama i donar suport a la investigació per millorar el diagnòstic precoç i el tractament d’aquesta malaltia, ja que és el tumor més freqüent entre les dones i a Catalunya es detecten 4.600 casos cada any. En aquest sentit, Aurora Fernández, mostrava ahir en la presentació de Cursa de la Dona el seu suport a les 2.000 dones afectades per l’error del programa de cribatge de càncer de mama de la sanitat andalusa, així com les demandes del personal sanitari a l’hora de reclamar millores en les condicions laborals del sector.
Andrea Corominas, regidora de Salut de Berga i metgessa anestesista a l’Hospital de Berga, recorda la importància de la investigació mèdica: «Sense recerca i ciència, no s’hauria avançat. Avui podem personalitzar els tractaments segons el tipus de càncer i hem fet grans avenços amb la immunoteràpia». Corominas també destaca la rellevància dels programes de detecció precoç, que arriben a prop de 900.000 dones a Catalunya. «La prevenció és essencial. Al Berguedà tenim una bona xarxa de treball amb l’hospital Althaia de Manresa i excel·lents professionals a l’Hospital de Berga. Totes les pacients reben el tractament apropiat, sigui on sigui». Sí que ha admès que «encara hi ha llistes d’espera llargues per a les reconstruccions mamàries després d’una mastectomia», explica.
Compromís social
La Cursa de la Dona de Berga, que arriba a la setena edició, s’ha consolidat com una cita solidària que «combina esport, salut, solidaritat i compromís social», remarca la consellera comarcal de Drets Socials, Sílvia Triola. El Consell dona les bosses de roba per als participants, que s’omplen de productes de l’empresa berguedana Paulig.
També hi col·laboren forns i carnisseries per oferir entrepans de botifarra. Sandra Subirana, presidenta de Berga Comercial, ha destacat la implicació dels establiments: «En representació dels xarcuters i forns associats, sumem la nostra col·laboració amb Ginkgo».
