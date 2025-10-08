Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ensurt per l'incendi d'una màquina en una nau industrial de Viladomiu Nou

El foc s'ha declarat en una nau de la carretera de Bassacs i no ha provocat ferits

L'edifici on s'ha incendiat una compactadora aquest dimecres a Gironella

L'edifici on s'ha incendiat una compactadora aquest dimecres a Gironella / Bombers de la Generalitat

Una màquina ha cremat aquest dimecres al matí en una nau industrial de la carretera de Bassacs, al nucli de Viladomiu Nou, a Gironella. Segons els Bombers, per causes que encara es desconeixen, s'ha incendiat una compactadora tèxtil d'un magatzem. Els serveis d'emergències han rebut l'alerta per l'incident, que no ha provocat ferits, a les 6.33 h.

Els Bombers hi han treballat amb cinc dotacions durant prop de mitja hora. Les flames s'han donat per extingides ràpidament i no han provocat cap més afectació.

