Ensurt per l'incendi d'una màquina en una nau industrial de Viladomiu Nou
El foc s'ha declarat en una nau de la carretera de Bassacs i no ha provocat ferits
Una màquina ha cremat aquest dimecres al matí en una nau industrial de la carretera de Bassacs, al nucli de Viladomiu Nou, a Gironella. Segons els Bombers, per causes que encara es desconeixen, s'ha incendiat una compactadora tèxtil d'un magatzem. Els serveis d'emergències han rebut l'alerta per l'incident, que no ha provocat ferits, a les 6.33 h.
Els Bombers hi han treballat amb cinc dotacions durant prop de mitja hora. Les flames s'han donat per extingides ràpidament i no han provocat cap més afectació.
