L’Hospital de Berga, finalista als Premis BSH 2025 en la categoria Maternoinfantil
El reconeixement destaca la qualitat assistencial i el compromís del centre amb una atenció humanitzada i segura a mares, nadons i famílies
Regió7
L’Hospital de Berga ha estat reconegut com a finalista als Premis BSH – Best Spanish Hospitals Awards® 2025, en la categoria Maternoinfantil del grup d’hospitals públics bàsics i comarcals. Aquest guardó distingeix els centres hospitalaris amb millors resultats en qualitat assistencial, eficiència i adequació clínica.
L’acte de lliurament dels premis es va celebrar aquest dimarts a la Casa Convalescència de Barcelona, en la seva setena edició, amb la participació de 149 hospitals de 15 comunitats autònomes (89 públics i 60 privats). En representació de l’Hospital de Berga, van recollir el diploma Sandra Hernández, directora d’Infermeria, i Sandra Nieto, responsable de Documentació Sanitària. El director del Servei Català de la Salut, Alfredo García, va ser l’encarregat de lliurar alguns dels guardons durant la cerimònia.
Des de l’Hospital de Berga, aquest reconeixement es valora com una mostra de la bona feina de tot l’equip professional i de la millora contínua en l’atenció a mares, nadons i famílies. El centre reafirma així el seu compromís amb una assistència humanitzada, segura i de qualitat, centrada en les persones.
Els Premis BSH s’han consolidat com una referència estatal en l’avaluació objectiva del rendiment hospitalari, mitjançant l’anàlisi de més de 3.000 indicadors per centre i fins a 110 processos clínics. L’objectiu d’aquesta iniciativa és compartir bones pràctiques i impulsar la millora continuada del sistema sanitari.
