Berga inclou a les ordenances mesures per a futurs canvis a la zona blava
La modificació preventiva permetria descomptes per a residents. L’Ajuntament diu que ara no farà noves places de pagament, però parla de la carretera de Sant Fruitós
L’Ajuntament de Berga introdueix una modificació preventiva a les ordenances fiscals que estableix descomptes per a residents en cas que es creïn noves zones blaves d’aparcament. La mesura forma part «de la planificació per anticipar-nos a possibles canvis futurs», segons l’equip de govern (CUP i ERC). S'ha aprovat al ple que s'està celebran aquest dijous a l'Ajuntament de Berga.
Berga no disposa de zones verdes d’aparcament amb bonificacions per als veïns, però el govern local vol assegurar que, si en un futur es pinten de blau determinades places, els residents dels carrers afectats puguin tenir descomptes per aparcar-hi. L’alcalde, Ivan Sànchez, i els regidors d’Hisenda, Moisès Masanas, i d’Urbanisme, Aleix Serra, han parlat del tram de la carretera de Sant Fruitós que va des de la Gran Via fins al Passeig de la Pau.
Carretera de Sant Fruitós
Tot i que pintar de blau les places actuals d’aparcament que hi ha en aquest tram no és ara mateix la voluntat de l’Ajuntament, alcalde i regidors admeten que s’està estudiant i que podria ser una proposta de futur, ja que segons Aleix Serra, és una demanda dels comerciants de la zona: «Els botiguers defensen que la zona blava afavoriria la rotació de vehicles i facilitaria que els clients puguin aparcar més fàcilment a prop dels comerços».
L’Ajuntament encara ha de valorar si és necessària la zona blava en aquest tram i quantes places serien adequades, però aprofita l’actual tramitació de les ordenances per incloure la previsió de descomptes a residents. «Aquesta mesura permet evitar que els veïns es quedin sense avantatges fins a l’any següent en cas que es creïn noves places de zona blava», argumenta l’alcalde. Ivan Sànchez insisteix que «ara mateix no hi ha previst ampliar els aparcaments de pagament».
Ordenances 2026
De les ordenances per al 2026, que s'han aprovat totes per unanimitat, destaca l’augment de l’IBI (Impost sobre els Béns Immobles), el factor multiplicador del qual passa del 0,77% al 0,78%, d’acord amb el pla establert el 2023, que preveia un augment gradual de sis punts en tres anys. Segons el regidor d’Hisenda, Moisès Masanas, aquesta pujada permet «regularitzar l’IBI i garantir l’estabilitat financera que pretenem». D’altra banda, l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) s’eleva de l’1,1% a l’1,3%.
