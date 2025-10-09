La Federació Catalana de Natació paga una sanció pel cas del Tossalet de Berga
L'entitat que gestiona el centre esportiu municipal rep una multa de 7.500 euros per vulnerar el dret a vaga
Regió7
La Federació Catalana de Natació ha estat sancionada amb una multa de 7.500 euros per vulnerar el dret a vaga a les instal·lacions esportives del Tossalet de Berga. El juny la Federació que gestiona les instal·lacions municipals, va acomiadar 7 afiliats de la secció sindical de la CGT. Com a resposta la CGT va convocar vaga del 25 de juny al 31 de juliol. El sindicat va denunciar a la Inspecció de Treball que l’empresa substituïa els vaguistes. L’informe va concloure que l’empresa va vulnerar el dret de vaga substituint vaguistes. Aquesta vulneració ha suposat una multa de 7.500 euros dels quals s’han pagat 4.500 per la reducció que suposa l’acceptació dels fets.
A banda de la sanció administrativa el sindicat ha anunciat que s’ha presentat una demanda per una quantitat que arriba als 81.000 euros per vulneració de dret fonamental: 14.000 cada treballador i 25.000 euros el sindicat. A més, apunta el sindicat, «la condemna per vulneració de dret fonamental suposa la impossibilitat de gestionar equipaments públics (l’entitat gestiona el Tossalet a Berga i les Piscines Sant Jordi a Barcelona)».
La CGT afirma haver ofert la retirada de totes les demandes judicials i denuncies a inspecció a canvi de la readmissió dels acomiadats i el pagament dels salaris no cobrats, «però la Federació ha rebutjat la proposta pel que estem esperant que es fixi data dels judicis»
