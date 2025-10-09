L'Ajuntament de Berga farà pagar per carregar els vehicles elèctrics
Els punts de recàrrega que ara són gratuïts passaran a tenir un cost de 0,25 euros per kw/h
Els punts de càrrega de vehicles elèctrics de Berga seran de pagament. Passaran de ser gratuïts a tenir un cost de 0,25 euros kW/h. Aquesta és la proposta de l'equip de govern de la CUP i ERC i, si s'aprova al ple d'aquest dijous, entrarà en vigor aviat.
On són el punts de recàrrega?
Actualment, l'Ajuntament de Berga té 10 punts de recàrrega, 2 dels quals no estan en funcionament. Els 8 que estan en servei són al polígon de la Valldan (n'hi ha 4), n'hi ha 2 a la plaça Cim d'Estela, 2 al pàrquing de la Font del Ros i 2 més a l'Hospital de Berga que no estan operatius pendents de la instal·lació d'Endesa.
Com es farà el pagament?
El govern de Berga ha anunciat aquest nou preu públic coincidint amb les noves ordenances que s'aprovaran en la sessió plenària. Segons el regidor d'Hisenda, Moisès Masanas, "hem vist convenient fer l'estudi de costos, aplicar el preu públic i començar a cobrar perquè ja hem donat un temps suficient per contribuir a la implementació del vehicle elèctric". Pròximament, els usuaris que carreguin els cotxes elèctrics a Berga hauran d'introduir la matrícula a l'aplicatiu concret i tenir-la vinculada a un número de compte, i en funció de l'estona necessària i dels quilowatts tindrà un cost més o menys elevat, a 0,25 euros kW/h.
A part dels carregadors de l'Ajuntament de Berga que ara seran de pagament, a Berga també n'hi ha en benzineres o a tocar de supermercats, que els han col·locat les empreses i que sempre han cobrat per cada ús.
