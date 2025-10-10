Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bagà celebra aquest cap de setmana les Festes de la Baronia

Mercat medieval, mostra d'artesania i oficis tradicionals i grups de recreació històrica són algunes de les propostes

Les recreacions històriques tindran protagonisme a les Festes de la Baronia de Bagà

Bagà celebra des d’aquest divendres fins diumenge, dia 12, les Festes de la Baronia, enguany amb un programa d’actes ampliat i amb novetats, com ara el canvi de dates de juliol a octubre, motivat per les obres de remodelació de la plaça Porxada.

La programació inclou el Mercat de la Baronia i la Mostra d’Artesania i Oficis Tradicionals, l’Aplec de Santa Fe de Quer, la desena trobada de Campaners i, com a novetat, la Jornada de les Baronies i altres formes senyorials, que convidarà a investigadors, divulgadors i representants de set poblacions catalanes.

Oficis artesans seran presents a les Festes de la Baronia de Bagà

Una de les activitats més esperades és la trobada de grups de recreació històrica, que reunirà un centenar de participants. A més, enguany s’estrena el Cau de les Bruixes de Galigan, un espai dedicat a l’esoterisme dins del mercat. Els canvis en les dates també permetran potenciar la il·luminació i l’ambientació nocturna al llarg del recorregut del mercat.

Com a complement a les celebracions, es podrà visitar al Taller d’Art de Bagà l’exposició de pintures de Josep Peris titulada 1714. L’inici de la resistència. Els organitzadors destaquen la col·laboració d’entitats locals.

Es pot consultar tota la programació i horaris clicant aquí.

