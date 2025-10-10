Berga no tindrà festa de Cap d’Any al pavelló per falta d’organitzadors
L’any passat només es van vendre 60 entrades i enguany cap empresa s’ha presentat a la convocatòria municipal
Berga no celebrarà la tradicional festa de Cap d’Any al pavelló municipal. L’Ajuntament ha confirmat que enguany no s’ha presentat cap empresa a la convocatòria per organitzar l’esdeveniment, després que l’edició passada, recuperada després d’un any de parèntesi, registrés una participació molt baixa.
El regidor de Joventut, Isaac Santiago (CUP), ho va exposar al ple municipal d’aquest dijous, en resposta a una pregunta del regidor de Junts, Ferran Aymerich, que volia saber si s’havien rebut propostes per organitzar la revetlla del 31 de desembre. "No s’ha presentat cap empresa i, per tant, aquest any no hi haurà festa de Cap d’Any al pavelló" per donar la benvinguda al 2026, va confirmar Santiago.
L’any passat, després d’uns anys sense celebració per manca d’organitzadors, el consistori va optar per obrir la gestió de l’esdeveniment a empreses privades. Només se'n va presentar una i va tirar endavant la festa, però amb una assistència mínima: es van vendre unes 60 entrades, molt per sota de les expectatives.
Obrir el pavelló per Nadal
El regidor del PSC, Marc Ortega, que en el seu moment havia defensat amb insistència la necessitat de recuperar la festa, va reconèixer durant el ple que "va ser un fracàs". Ortega va aprofitar per posar sobre la taula una nova preocupació: "Teniu constància que l’únic local d’oci nocturn que hi ha a Berga podria estar passant per una situació complicada i potser no obrirà per Nadal?", va preguntar al govern municipal.
Isaac Santiago va respondre que no en tenia constància i el socialista Marc Ortega va fer un prec a l’equip de govern perquè valori alternatives de cara a les festes de Nadal: "Seria bo plantejar-se obrir el pavelló per Nadal, perquè el jovent no es quedi sense cap opció d’oci i no hagi de desplaçar-se fora de Berga per sortir de festa, amb el risc que comporta agafar el cotxe", va dir.
