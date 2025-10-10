Detenen una dona i un home acusats de tenir una plantació de marihuana en un pis a Gironella
La policia va localitzar 86 quilograms de cabdells a l'interior del domicili
Redacció
Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Berga han detingut una dona i un home de 33 i 32 anys com a presumptes responsables d'una plantació de marihuana en un pis de Gironella. Se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública.
El passat 8 d'octubre al matí, els Mossos van tenir coneixement de l'existència d'una possible plantació a l'interior d'un pis de la localitat berguedana.
Després de diferents gestions, al mateix matí es va fer una entrada i perquisició al domicili on la Unitat d'Investigació de Berga va localitzar 86 quilograms de cabdells de marihuana assecant-se.
Els agents van detenir dues persones per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública.
Els detinguts passaran durant les pròximes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga.
