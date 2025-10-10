Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detenen una dona i un home acusats de tenir una plantació de marihuana en un pis a Gironella

La policia va localitzar 86 quilograms de cabdells a l'interior del domicili

La policia va trobar 86 quilograms de cabdells de marihuana assecant-se a l'interior del domicili

La policia va trobar 86 quilograms de cabdells de marihuana assecant-se a l'interior del domicili / MOSSOS

Redacció

Manresa

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Berga han detingut una dona i un home de 33 i 32 anys com a presumptes responsables d'una plantació de marihuana en un pis de Gironella. Se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública.

El passat 8 d'octubre al matí, els Mossos van tenir coneixement de l'existència d'una possible plantació a l'interior d'un pis de la localitat berguedana.

Després de diferents gestions, al mateix matí es va fer una entrada i perquisició al domicili on la Unitat d'Investigació de Berga va localitzar 86 quilograms de cabdells de marihuana assecant-se.

Els agents van detenir dues persones per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública.

Els detinguts passaran durant les pròximes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
  2. La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
  3. Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
  4. Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
  5. Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
  6. Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
  7. L’Ecorail, l’atractiu turístic del Bages per les vies del tren, tornarà a funcionar pel nou ramal de Sallent
  8. El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles

La contracrònica del ple de Berga: Els dijous, bolets

La contracrònica del ple de Berga: Els dijous, bolets

El Foment de Súria indagarà en tots els ‘angles’ de Roc Esquius

El Foment de Súria indagarà en tots els ‘angles’ de Roc Esquius

La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals

La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals

Pere Llopart, president de Corpinnat: «els nostres cellers mereixen ajudes equiparables a les que reben les DO»

Pere Llopart, president de Corpinnat: «els nostres cellers mereixen ajudes equiparables a les que reben les DO»

Elias Valtonen, el dia abans de tornar al Congost: «Sempre és especial jugar contra el Manresa»

Elias Valtonen, el dia abans de tornar al Congost: «Sempre és especial jugar contra el Manresa»

Del paper al digital: així serà el registre horari presentat pel Govern per al control laboral

Del paper al digital: així serà el registre horari presentat pel Govern per al control laboral

El tram del carrer de Sant Antoni Maria Claret de Manresa restringit a una direcció recuperarà dilluns el doble sentit

El tram del carrer de Sant Antoni Maria Claret de Manresa restringit a una direcció recuperarà dilluns el doble sentit

Cantant amb massa del pa a la cara

Cantant amb massa del pa a la cara
Tracking Pixel Contents