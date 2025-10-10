El ple de Berga aprova una moció de suport al poble palestí presentada pel Casal Panxo
La moció va comptar amb els vots a favor de la CUP, ERC i PSC i l'abstenció de Junts i BeGI
El Casal Panxo va presentar aquest dijous una moció al ple de l’Ajuntament de Berga per demanar que el consistori condemni el genocidi de l’estat d’Israel contra el poble palestí a la Franja de Gaza. Es va aprovar amb els vots a favor dels grups del govern, CUP i ERC, i del PSC, i amb l'abstenció de Junts i BeGI. L'aprovació va coincidir amb el dia que el moviment islamista Hamas anunciava el final de la guerra i l’inici d’un alto el foc permanent a la Franja de Gaza, després de gairebé dos anys de conflicte. Un acord de pau que uns i altres van aplaudir.
El text de la moció argumenta que la situació actual constitueix una vulneració greu dels drets humans i s’emmarca en una campanya per mantenir el compromís de la ciutat amb la causa palestina. Detalla diversos fets que considera constitutius d’aquest crim, com "l’assassinat de desenes de milers de dones, nens i ancians", "el desplaçament forçat massiu", "l’ús de la fam com a arma de guerra" o "la destrucció d’habitatges i infraestructures civils que priven la població de drets bàsics com la salut i l’educació". A més, el Casal Panxo recorda la Convenció per a la prevenció i la sanció del delicte de genocidi aprovada per l’ONU l’any 1948, que defineix el genocidi com qualsevol acte que busqui destruir, totalment o parcialment, un grup nacional, ètnic, racial o religiós.
La moció proposa tres acords principals. Un és condemnar el genocidi que l’estat d’Israel estaria cometent sobre el poble palestí. L'altre és reafirmar el compromís de Berga amb el suport al poble palestí i amb la campanya de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel, en línia amb una moció aprovada ja pel ple municipal el 10 de juny de 2021. I el tercer, traslladar els acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Congrés dels Diputats, al Govern espanyol i a la Comunitat Palestina de Catalunya.
El Casal Panxo defensa que aquest posicionament és necessari per "denunciar l’extermini i mostrar solidaritat activa amb un poble que pateix des de fa dècades una ocupació i un bloqueig il·legals".
Arguments dels grups polítics
Junts i BeGI es van abstenir en la votació de la moció. El portaveu de Junts, Ramon Caballé, va argumentar que "tot i compartir el text de la moció en major o menor mesura" hi havien trobat a falta cap referència a l'acord de pau". També va exposar que "la resposta d'Israel és inhumana, és una massacre sobre la població civil palestina". D'altra banda va retreure al Casal Panxo que "la moció arribi dos anys després de l'inici del conflicte". Ho va descriure com "un punt d'oportunisme polític". En la mateixa línia es va expressar la regidora de BeGI Judit Vinyes: "Entenem la moció però cal parlar amb to humà i no ideològic. S'ha signat un acord de pau i això és el que compte".
Els grup del govern, la CUP i ERC van votar a favor de la moció, com també el PSC. El regidor republicà Moisès Masanas va exposar que "una guerra degrada com a societat qualsevol país i ens fa pitjors éssers humans". Va qualificar la situació "d'inadmissible". El cupaire Aleix Serra va denunciar "la inhumanitat" i que "s'acabi jutjant als responsables d'aquests fets". Per la seva banda, el portaveu socialista Abel Garcia, va afegir una demanda: "que els equips esportius israelites siguin expulsats de les competicions oficials".
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- L’Ecorail, l’atractiu turístic del Bages per les vies del tren, tornarà a funcionar pel nou ramal de Sallent
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat