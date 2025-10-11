Esport i salut
Gironella clou la segona edició dels Grans Jocs Olímpics, per a persones majors de 55 anys
Regió7
Manresa
Gironella va tancar la setmana passada la segona edició dels Grans Jocs Olímpics, un esdeveniment esportiu adreçat a persones majors de 55 anys de la vila. L’objectiu del projecte, organitzat per la regidoria d’Esports en coordinació amb la de Gent Gran de l’Ajuntament de Gironella, és fomentar la pràctica esportiva i la vida no sedentària. Enguany, entre les proves que s’han disputat hi ha hagut competicions de pàdel, tenis taula, petanca, bitlles catalanes, llançament de pes i tres modalitats d’atletisme, que són velocitat, tanques i marxa nòrdica. Com a novetat dels Grans Jocs Olímpics, també s’ha fet tir amb arc, esgrima i bàdminton. (A la foto, l’alcalde posant medalles a participants).
