Entrevista | Josep Ballarà President de l'Associació Micològica Berguedana
Josep Ballarà, president de l’Associació Micològica Berguedana: «Hi ha qui acaba a l’hospital per fer-se l’entès i menjar bolets verinosos»
En uns temps en què, segons el seu parer, els coneixements sobre bolets s’han anat perdent, considera essencial la celebració de trobades que contribueixin a preservar la cultura boletaire
Ell mateix assegura que els bolets són el seu món. I a fe que ho són per la seva gran expertesa en la matèria. No hi ha res que faci gaudir més a Josep Ballarà, el president de l’Associació Micològica Berguedana, que anar a buscar bolets, identificar-los i classificar-los per després fer-ne divulgació. Per això no hi ha any en què no participi en l’Exposició Micològica del Berguedà, un espai on ensenya quins es poden menjar i quins poden causar fins i tot la mort.
Ara hi ha més desconeixement amb els bolets que antigament?
La cultura boletaire de la gent que vivia a pagès s’està perdent cada cop més i la cadena que feia passar coneixements de pares a fills s’ha trencat. Ara hi ha persones que van a buscar bolets i, per desconeixement, cullen tots els que veuen. Això pot ser molt perillós; més d’una persona ha acabat a l’hospital per fer-se l’entès i menjar-se’n un de verinós.
D’aquí la importància de l’exposició micològica...
Justament per això fa 50 anys que exposem vora 300 espècies de bolets, per resoldre els dubtes dels assistents i fer-los conscients que el món dels bolets és molt vast i complex.
El Berguedà és una comarca privilegiada pel que fa a la quantitat de bolets que s’hi pot trobar?
Hi pots trobar molta quantitat, però si vols varietat de bolets has de buscar en boscos que tinguin arbres micorrízics -aquells que les seves arrels estableixen relacions de simbiosi amb bolets associats-, com ara el bedoll. Aquí, al Berguedà, els trobem a faltar. A la Cerdanya i el Ripollès, en canvi, hi tenen una major presència i això fa que s’hi puguin trobar més espècies diferents.
Cal més conscienciació en termes de respecte cap al medi ambient?
Conscienciació i coneixement. Hem de tenir molt clar que la majoria dels bolets estableixen relacions amb els arbres i plantes del seu voltant. Moltes persones tenen costum de trinxar els exemplars que consideren dolents pensant que estan fent un favor a altres boletaires quan, en realitat, estan perjudicant l’arbre o la planta que té a la vora i de la qual es beneficien mútuament.
Hi haurà bones produccions de bolets fins al final de la temporada?
Tot dependrà de les condicions meteorològiques. Per fructificar, els bolets necessiten bastants dies d’humitat i temperatures baixes. Tot i això, quan fa vent el seu procés de creixement es veu truncat i els boscos s’assequen. En els darrers dies no hi ha hagut vent, però perquè creixin més bolets necesitaríem temperatures més baixes.
