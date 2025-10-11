Un participant en la lectura a Berga de noms dels infants morts a Gaza: “He vist coses horribles a les xarxes que m’han afectat molt, em costa inclús dormir”
L’acte, ubicat a la plaça de Sant Pere, ha començat a les 10 del matí i s’allargarà fins a les 5 de la tarda
Els noms dels infants assassinats a Gaza arran del genocidi perpetrat per Israel han ressonat avui a la plaça de Sant Pere de Berga. La lectura pública ha començat a les 10 del matí i es preveu que s'allargui fins a les 17 hores de la tarda, com a mínim.
Manel García, de Berguedà contra el Genocidi (BcG) ha explicat a Regió7 que la iniciativa ha tingut una bona acceptació i, tot i les baixes d’última hora, tenen previst llegir els noms dels nens i nenes assassinats, que són més de 18.500, fins a les 17 hores: “Llegirem com sigui”.
Pel que fa als motius que el van dur a organitzar l’acte, García ha assegurat que fa mesos que “tinc un sentiment d’impotència, avergonyiment i ràbia pels qui estan cometent el genocidi i pels qui no fan res per evitar-ho”.
El representant de BcG ha explicat que l’objectiu és posicionar-se contra el genocidi i a favor de la pau. Per això, a part dels noms dels palestins morts, també s’han afegit els dels infants que van perdre la vida durant l’atac de Hamàs: “És una aberració que estiguin assassinant nens”.
Per acabar, García ha volgut fer una crida a la solidaritat: “No voler saber el que està passant a més de 10 km és mirar-te només el melic”.
“En ser pare, m’ha afectat encara més”
El Xavi ha estat un dels participants en la lectura de noms dels infants assassinats a Gaza. L’home, que ha vingut acompanyat del seu fill i la seva dona, que també ha pres part de l’acte, s’ha mostrat indignat per la situació: “Des de fa 2 anys Israel està cometent un genocidi, ha vulnerat tots els drets humans, ha bombardejat i ha matat”.
El berguedà ha admès que el conflicte l’ha impactat des dels seus inicis: “He vist coses horribles a les xarxes que m'han afectat molt, em costa inclús dormir”. A més, l’home ha explicat que en ser pare, la situació encara l'ha trasbalsat més. “Cada vegada que li poso un plat a taula al meu fill, que pot anar a dormir amb la panxa plena, penso en tots els nens palestins que amb prou feines poden menjar un cop al dia”, relatava.
El Xavi també ha estat crític amb la passivitat de la Unió Europea, els dirigents polítics i els governs, “em pregunto com no pot remoure la seva consciència, és esgarrifós”. L’home, que ha participat en la lectura amb una imatge de gran duresa a les mans, ha assegurat que com a ciutadà “no tinc poder i l'únic que puc fer és denunciar el que passa i participar en aquestes iniciatives”.
Amb tot, el berguedà ha volgut acabar amb una frase contundent: “Visca Palestina lliure i mort al sionisme”.
