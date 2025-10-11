Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un participant en la lectura a Berga de noms dels infants morts a Gaza: “He vist coses horribles a les xarxes que m’han afectat molt, em costa inclús dormir”

L’acte, ubicat a la plaça de Sant Pere, ha començat a les 10 del matí i s’allargarà fins a les 5 de la tarda

Així ha estat la lectura de noms dels infants morts a Gaza a Berga

Berga

Els noms dels infants assassinats a Gaza arran del genocidi perpetrat per Israel han ressonat avui a la plaça de Sant Pere de Berga. La lectura pública ha començat a les 10 del matí i es preveu que s'allargui fins a les 17 hores de la tarda, com a mínim.

Manel García, de Berguedà contra el Genocidi (BcG) ha explicat a Regió7 que la iniciativa ha tingut una bona acceptació i, tot i les baixes d’última hora, tenen previst llegir els noms dels nens i nenes assassinats, que són més de 18.500, fins a les 17 hores: “Llegirem com sigui”.

Pel que fa als motius que el van dur a organitzar l’acte, García ha assegurat que fa mesos que “tinc un sentiment d’impotència, avergonyiment i ràbia pels qui estan cometent el genocidi i pels qui no fan res per evitar-ho”.

El representant de BcG ha explicat que l’objectiu és posicionar-se contra el genocidi i a favor de la pau. Per això, a part dels noms dels palestins morts, també s’han afegit els dels infants que van perdre la vida durant l’atac de Hamàs: “És una aberració que estiguin assassinant nens”.

Per acabar, García ha volgut fer una crida a la solidaritat: “No voler saber el que està passant a més de 10 km és mirar-te només el melic”.

“En ser pare, m’ha afectat encara més”

El Xavi ha estat un dels participants en la lectura de noms dels infants assassinats a Gaza. L’home, que ha vingut acompanyat del seu fill i la seva dona, que també ha pres part de l’acte, s’ha mostrat indignat per la situació: “Des de fa 2 anys Israel està cometent un genocidi, ha vulnerat tots els drets humans, ha bombardejat i ha matat”.

El berguedà ha admès que el conflicte l’ha impactat des dels seus inicis: “He vist coses horribles a les xarxes que m'han afectat molt, em costa inclús dormir”. A més, l’home ha explicat que en ser pare, la situació encara l'ha trasbalsat més. “Cada vegada que li poso un plat a taula al meu fill, que pot anar a dormir amb la panxa plena, penso en tots els nens palestins que amb prou feines poden menjar un cop al dia”, relatava.

Acció per denunciar les morts dels nens a Gaza, a la plaça Sant Pere de Berga / Ariadna Gombau

El Xavi també ha estat crític amb la passivitat de la Unió Europea, els dirigents polítics i els governs, “em pregunto com no pot remoure la seva consciència, és esgarrifós”. L’home, que ha participat en la lectura amb una imatge de gran duresa a les mans, ha assegurat que com a ciutadà “no tinc poder i l'únic que puc fer és denunciar el que passa i participar en aquestes iniciatives”.

Amb tot, el berguedà ha volgut acabar amb una frase contundent: “Visca Palestina lliure i mort al sionisme”.

