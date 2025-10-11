Festa Major
La Pobla de Lillet celebra amb èxit la Festa del Roser
Regió7
Manresa
La Festa del Roser de la Pobla de Lillet es va fer el cap de setmana passat amb un programa d’actes variat i una bona afluència de públic. Per exemple, cal destacar actes com a la pujada ciclista al santuari de Falgars, el Bramabars el pregó, les sardanes o les actuacions musicals.
