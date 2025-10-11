Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Pobla de Lillet celebra amb èxit la Festa del Roser

La Pobla de Lillet celebra amb èxit la Festa del Roser / Enric Garcia Jodar

Regió7

Manresa

La Festa del Roser de la Pobla de Lillet es va fer el cap de setmana passat amb un programa d’actes variat i una bona afluència de públic. Per exemple, cal destacar actes com a la pujada ciclista al santuari de Falgars, el Bramabars el pregó, les sardanes o les actuacions musicals.

